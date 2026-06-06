Il Teatro Regio di Parma si trasforma per un giorno nella Curva bianconera. Alessandro Del Piero è il protagonista della terza edizione del Festival della Serie A, accolto da un'ovazione che dice tutto sul legame esterno tra Pinturicchio, i suoi tifosi e il calcio in generale. Aneddoti, emozioni e qualche riflessione sul presente della Juventus.

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L'addio che ha fermato il tempo

Era ile l'allora Juventus Stadium salutava il suo capitano dopo 19 stagioni.ricorda quella giornata con nitidezza: "Ricordo una miriade di emozioni, la felicità per lo Scudetto vinto ma non solo. Un percorso con quella maglia che è sempre stato speciale, ma l'ultima parte ancora di più perchè siamo tornati in alto dopo la disavventura del 2006. Quel giorno è stato tutto naturale. All'inizio non volevo fare il giro di campo, però sono stato chiamato dall'immenso amore che ho ricevuto".

TORINO, ITALIA - 13 MAGGIO 2012: Alessandro Del Piero ringrazia la folla nel giorno del suo addio, durante la gara di Serie A tra Juventus e Atalanta allo Juventus Stadium. (Foto di Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Il rigore a Berlino 2006 e il futuro della Juventus

Tra i ricordi più vividi c'è la camminata verso il dischetto nella finale delcontro la Francia: "Mi sono detto, quante persone mi staranno guardando? Due milioni? Che vuoi che succeda se sbaglio un rigore? Cercavo di sdramatizzare. Le paturnie ti massacrano, un rigore è tutto mentale e noi al Mondiale siamo stati perfetti. Abbiamo vinto contro una Francia fortissima".

I tifosi della Juventus lo vorrebbero con la poltrona più alta in società, ma Del Piero frena: "Affetto e aspettative nei miei confronti non possono essere un peso. Ho grande rispetto per chi lavora ora alla Juve e ognuno deve fare la sua parte. Non puoi giudicare se non sei dentro. Per la Juventus è un momento complicato, ma deve essere brava a voltare pagina." Ai giocatori manda infine un messaggio semplice: "A loro dico solo due parole, forza Juve".

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Una vita in bianconero

Con la maglia della Vecchia Signora, dal 1993 al 2012,ha vinto sei, due, unae una, segnandoin 705 presenze. Ha anche attraversato il periodo più buio della storia del club, come la retrocessione in Serie B del 2006 per il caso '', scegliendo di restare quando molti andarono via. Questa fedeltà lo ha reso immortale.

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