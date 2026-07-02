Arrivato alla Juventus nel 2024 dopo un'ottima stagione al Monza, con cui vinse il premio di Miglior Portiere della Serie A nel 2023-2024, Michele Di Gregorio con la maglia bianconera non ha mai brillato, commettendo diversi errori che si sono rivelati poi decisivi per la posizione finale in campionato. Proprio queste prestazioni hanno alimentato la rabbia e le critiche dei tifosi della Vecchia Signora, che ora sperano nell'acquisto di un nuovo portiere più affidabile e pronto per vestire la maglia della Juventus dopo una stagione che ha visto la squadra guidata da Luciano Spalletti piazzarsi al sesto posto.

Con i bianconeri ha collezionato in totale 84 presenze, nell'ultima stagione dividendosi la titolarità con Mattia Perin e giocando solo 38 partite tra tutte le competizioni.

Di Gregorio: il comunicato degli agenti

A causa delle dure critiche rivolte al numero 16 bianconero e le continue voci di mercato che avvicinano i nomi di diversi portieri alla squadra torinese, il team di agenti del portiere () ha risposto tramite un comunicato pubblicato nei vari canali social, difendendo l'operato del portiere e spostando le colpe verso altri ruoli e altre persone che ora non stanno più alla Juventus come "la dirigenza francese" citata nel comunicato.

TORINO, ITALIA - 25 GENNAIO: Michele Di Gregorio della Juventus festeggia dopo che il compagno di squadra Kenan Yildiz (non in foto) segna il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus FC e SSC Napoli allo Juventus Stadium il 25 gennaio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Ecco il lungo comunicato del team di agenti di Michele Di Gregorio: "20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in 2 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude la classifica SofaScore al quarto posto, davanti a Milinkovic Savic e Sommer, rispettivamente vincitore del campionato e secondo classificato.

La dirigenza francese spende 130 milioni per tre attaccanti, impresentabili, e per coprire la spesa folle ha scaricato il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente, dal ds Cristiano Giuntoli, come miglior portiere della Serie A a 26 anni. Gol subiti: Juventus 34, Inter 35.

Gol fatti: Juventus 61, Inter 82.

Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha tre anni di contratto con la Juventus. Partirà per il ritiro e durante il mercato valuteremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, ma non c’è fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente, anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare".

In questo momento infatti la Juventus sta osservando diversi giocatori per la porta dopo il mancato accordo con Alisson, e si fanno più vivi i nomi di Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, e quello di Guglielmo Vicario, che potrebbe lasciare il Tottenham di De Zerbi. Rimane viva anche la pista Dibu Martinez, ma i costi e l'età del portiere argentino non convincono ancora la dirigenza bianconera.