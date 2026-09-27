Il cammino della seconda Italia di Roberto Mancini è iniziato nel peggiore dei modi, con una sconfitta umiliante contro il Belgio, che ha dominato dal primo all'ultimo minuto la sfida dell'Olimpico vincendo con un 2-0 bugiardo. Oltre che per la Nazionale, è un periodo complicato anche per uno dei suoi giocatori chiave: Sandro Tonali. Allenato da Roberto De Zerbi al Tottenham, in questa stagione non ha ancora vinto una partita, con il suo club che si trova attualmente ultimo con 2 punti racimolati nelle prime 5 partite. Proprio per questo domani, l'ex gioiello del Milan, vorrà tornare ad assaporare la vittoria a tutti i costi nonostante la difficoltà della sfida contro una squadra forte e preparata.

Le parole di Tonali alla vigilia di Italia-Turchia

Alla vigilia della, Tonali ha analizzatoil ko degli Azzurri, riconoscendo le difficoltà mostrate dalla squadra e indicando la strada per ripartire. Il centrocampista ha parlato anche della crescita di un gruppo giovane, chiamato a lavorare insieme per trovare la propria identità dopo(e anche suo personale, anche a livello di club).

ROMA, ITALIA - 25 SETTEMBRE: Sandro Tonali dell'Italia lotta per il pallone con Dodi Lukebakio durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Belgio allo Stadio Olimpico il 25 settembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi/Getty Images)

Ha iniziato parlando delle sensazioni dopo la partita contro il Belgio, e del meritarsi tutte le critiche ricevute: "Tanti sono rimasti delusi, ma bisogna accettare tutto il post partita, dai fischi alla nostra delusione. Abbiamo giocato male e meritato di perdere".

Sulla fortuna di giocare subito dopo una sconfitta così pesante: "Abbiamo la fortuna di giocare dopo tre giorni e dobbiamo subito reagire".

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Sul gruppo: "Dobbiamo stare tanto tempo insieme e. Credo che."

Infine, ha parlato anche del suo momento al Tottenham: "Il calcio è molto strano e in dieci giorni può cambiare tutto. Al Tottenham è un momento particolarmente negativo per i risultati ma positivo a livello di gioco: creiamo molte occasioni, ma se poi non segni... Siamo vivi e sappiamo di essere forti. Dobbiamo solamente aspettare il nostro tempo".