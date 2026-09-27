Le parole del centrocampista della Nazionale

Luigi Mereu
TONALI BENEFICO

Il gol del cuore di Tonali: cure mediche per tutti, parte la raccolta fondi

Il cammino della seconda Italia di Roberto Mancini è iniziato nel peggiore dei modi, con una sconfitta umiliante contro il Belgio, che ha dominato dal primo all'ultimo minuto la sfida dell'Olimpico vincendo con un 2-0 bugiardo. Oltre che per la Nazionale, è un periodo complicato anche per uno dei suoi giocatori chiave: Sandro Tonali. Allenato da Roberto De Zerbi al Tottenham, in questa stagione non ha ancora vinto una partita, con il suo club che si trova attualmente ultimo con 2 punti racimolati nelle prime 5 partite. Proprio per questo domani, l'ex gioiello del Milan, vorrà tornare ad assaporare la vittoria a tutti i costi nonostante la difficoltà della sfida contro una squadra forte e preparata.

Tonali Tottenham

Le parole di Tonali alla vigilia di Italia-Turchia

Alla vigilia della sfida contro la Turchia, Tonali ha analizzato senza giri di parole il ko degli Azzurri, riconoscendo le difficoltà mostrate dalla squadra e indicando la strada per ripartire. Il centrocampista ha parlato anche della crescita di un gruppo giovane, chiamato a lavorare insieme per trovare la propria identità dopo uno dei periodi più complicati nella storia della Nazionale italiana (e anche suo personale, anche a livello di club).

Italy v Belgium - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1
ROMA, ITALIA - 25 SETTEMBRE: Sandro Tonali dell'Italia lotta per il pallone con Dodi Lukebakio durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Belgio allo Stadio Olimpico il 25 settembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi/Getty Images)

Ha iniziato parlando delle sensazioni dopo la partita contro il Belgio, e del meritarsi tutte le critiche ricevute: "Tanti sono rimasti delusi, ma bisogna accettare tutto il post partita, dai fischi alla nostra delusione. Abbiamo giocato male e meritato di perdere".

Sulla fortuna di giocare subito dopo una sconfitta così pesante: "Abbiamo la fortuna di giocare dopo tre giorni e dobbiamo subito reagire".

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Sul gruppo: "Dobbiamo stare tanto tempo insieme e lavorare per diventare gruppo, non abbiamo la stella che ti cambia la partita. Credo che con il tempo le nostre qualità verranno fuori."

Infine, ha parlato anche del suo momento al Tottenham: "Il calcio è molto strano e in dieci giorni può cambiare tutto. Al Tottenham è un momento particolarmente negativo per i risultati ma positivo a livello di gioco: creiamo molte occasioni, ma se poi non segni... Siamo vivi e sappiamo di essere forti. Dobbiamo solamente aspettare il nostro tempo".

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