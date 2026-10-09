Gianluca Rocchi sarà uno dei talent di Fuoriclasse, il programma di DAZN dedicato anche all'analisi degli episodi arbitrali della Serie A. Il debutto è previsto per domenica 11 ottobre, nel post-partita di Cagliari-Juventus, e rappresenta il primo incarico pubblico di questo tipo dopo i mesi trascorsi al centro dell'inchiesta sul sistema arbitrale italiano. Rocchi, che in passato era già intervenuto in televisione per spiegare alcune decisioni arbitrali, si troverà ora a commentare gli episodi della giornata da una posizione diversa rispetto a quella ricoperta fino a pochi mesi fa.

Il nuovo ruolo di Rocchi su DAZN

Rocchi arriva da un periodo complicato, dopo essere stato messo al centro di un'inchiesta sulle presunte interferenze nelle decisioni arbitrali e sulle cosiddette "bussate" alla sala VAR di Lissone. La vicenda era diventata pubblica nell'aprile 2026, dopo un esposto presentato dall'ex assistente arbitrale Domenico Rocca. Tra gli episodi finiti sotto la lente degli investigatori c'era quello relativo a Udinese-Parma del 1 marzo 2025, quando, secondo l'ipotesi investigativa, l'ex designatore avrebbe richiamato l'attenzione degli addetti al VAR durante la revisione di un possibile calcio di rigore.

Dopo essersi autosospeso dall'incarico, Rocchi ha visto chiudersi il procedimento sportivo con l'archiviazione da parte della Procura federale della FIGC. Anche sul fronte ordinario era stata chiesta l'archiviazione dell'indagine. Il ritorno su DAZN arriva quindi dopo mesi di polemiche, durante i quali il sistema arbitrale italiano è finito al centro del dibattito sulla trasparenza e sull'indipendenza delle decisioni, perdendo credibilità ed entrando in una crisi che, per adesso, sembra essersi risolta.

TORINO, ITALIA - 01 AGOSTO: L'arbitro Gianluca Rocchi osserva dopo l'ultima partita della sua carriera, l'incontro di Serie A tra Juventus e AS Roma il 01 agosto 2020 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

In passato l'ex designatore era intervenuto soprattutto in Open VAR, il format nato dalla collaborazione tra DAZN, FIGC e AIA per spiegare le decisioni arbitrali più controverse attraverso l'analisi degli episodi e la diffusione degli audio tra arbitri e sala VAR, format che non ha funzionato come avrebbe dovuto e che, per ora, è stato messo da parte.

Caricamento post Instagram...

Il programma era stato pensato per aumentare la trasparenza e aiutare il pubblico a comprendere le valutazioni dei direttori di gara ma, proprio la gestione degli episodi da mostrare e il ruolo dei vertici arbitrali nella comunicazione, erano finiti al centro delle polemiche durante l'inchiesta. Con Fuoriclasse, Rocchi avrà invece il compito di commentare gli episodi del campionato nel corso della trasmissione principale del post-partita e non in un programma completamente dedicato.