Caos totale tra la Fiorentina e il suo ormai ex allenatore Fabio Grosso. La società, infatti, oltre ad averlo esonerato dopo appena tre partite, starebbe pensando ad una azione disciplinare. Lo riferisce Gianluca di Marzio.

Caso Grosso: la Fiorentina valuta una azione disciplinare

contro la Roma di, ilneopromosso e il. Finisce così, del tutto all'improvviso, l'avventura di Fabio Grosso sulla panchina della Viola. Il tecnico è stato infattie al suo posto arriva, o meglio ritorna,. Una situazione e una serie di avvenimenti che hanno fatto e faranno discutere: un esonero contestato e discusso, quello del campione del mondo del 2006. La storia tra la società fiorentina e il tecnico, però, non sembra finita. In queste ore, a quanto pare, sta emergendo anche la possibilità che Grosso non venga solo esonerato: la società sta pensando ad una azione disciplinare.

Fabio Grosso, allenatore Fiorentina (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Lo ha rivelato Gianluca di Marzio. Alla base di tale decisione, ancora in corso di valutazione, ci sarebbe un retroscena delle ore immediatamente precedenti all'esonero. Sembra, infatti, che lo stesso allenatore avrebbe mostrato serie perplessità riguardo alla possibilità di continuare la stagione sulla panchina della Viola. Il tecnico stesso, inoltre, avrebbe avuto dubbi sul fatto di avere a disposizione i mezzi necessari per risollevare la squadra dalla crisi in cui stava precipitando. In seguito, quindi, sarebbe maturata la scelta della dirigenza di procedere con l'esonero e richiamare Vanoli. E tale scelta sarebbe dipesa dal comportamento dell'ex allenatore del Sassuolo. Grosso, infatti, pur manifestando numerose perplessità non aveva intenzione di dimettersi. E la sua linea di azione avrebbe quindi convinto la dirigenza a procedere con l'esonero e ora anche a valutare una possibile azione disciplinare.

In tutto questo, ora, la Fiorentina deve praticamente ripartire da zero dopo aver impostato progetto, mercato e rosa sulla figura e sulle scelte tattiche fatte da Grosso e Paratici.