La compagna di origini albanesi Emily Toshkollari gli ha dato accesso alla doppia nazionalità
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Elia Caprile ha a tutti gli effetti la doppia nazionalità. Dopo la richiesta formale del portiere del Cagliari, la firma del presidente dell'Albania Bajram Begaj. Il possesso della nuova nazionalità potrebbe spalancargli la porta, in tutti i sensi, alla formazione allenata da Rolando Maran. Ciononostante, le richieste FIFA per casi come questo potrebbero rappresentare un ostacolo non indifferente.
Caprile è ufficialmente italo-albanese...Classe 2001, Elia Caprile ha chiesto ed ottenuto il passaporto della nazione con capitale Tirana per il legame con la compagna di origini albanesi Emily Toshkollari. Non sono ancora sposati, eppure stanno insieme da anni, mentre a novembre 2025 hanno messo alla luce il primogenito Edoardo. Proprio la compagna ha spinto perché l'estremo difensore si munisse della nuova nazionalità e la Federcalcio albanese ha appoggiato in toto la decisione della ragazza. Rolando Maran, CT italiano dell'Albania dal 19 maggio scorso, potrebbe presto puntare su di lui. Ricordiamo che Caprile non ha mai esordito con la maglia della Nazionale azzurra, non risultando quindi un problema.
...Ma gli manca il "genuine link"Tuttavia, c'è un grosso "ma" che può infrangere i sogni dei tifosi. La FIFA ha stabilito delle regole piuttosto rigide in fatto di convocazione in nazionale, laddove si detenga la nazionalità in due Paesi differenti. E Caprile, malgrado le speranze della nazionale albanese, non sembra possedere affatto un requisito fondamentale, sancito dall'articolo 7 del regolamento della FIFA.
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Insomma, il cosiddetto "genuine link", vale a dire la sussistenza di un legame biologico o territoriale con l'Albania manca chiaramente. Anche laddove si sposasse, non cambierebbe molto la sua situazione, per cui restano forti dubbi che il calciatore venga chiamato da Maran.
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