Elia Caprile ha a tutti gli effetti la doppia nazionalità. Dopo la richiesta formale del portiere del Cagliari, la firma del presidente dell'Albania Bajram Begaj. Il possesso della nuova nazionalità potrebbe spalancargli la porta, in tutti i sensi, alla formazione allenata da Rolando Maran. Ciononostante, le richieste FIFA per casi come questo potrebbero rappresentare un ostacolo non indifferente.

Caprile è ufficialmente italo-albanese...

, Elia Caprile ha chiesto ed ottenuto il passaporto della nazione con capitale Tirana per il legame con la compagna di origini albanesi. Non sono ancora sposati, eppure stanno insieme da anni, mentre a novembre 2025 hanno messo alla luce il primogenito Edoardo. Proprio la compagna ha spinto perché l'estremo difensore si munisse della nuova nazionalità e la Federcalcio albanese ha appoggiato in toto la decisione della ragazza. Rolando, CT italiano dell' Albania dal 19 maggio scorso, potrebbe presto puntare su di lui. Ricordiamo che Caprile, non risultando quindi un problema.

BERGAMO, ITALIA - 12 SETTEMBRE: Juan Rodriguez ed Elia Caprile del Cagliari Calcio festeggiano la vittoria al termine della partita di Serie A tra Atalanta BC e Parma Calcio allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 12 settembre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

...Ma gli manca il "genuine link"

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Tuttavia, c'è un grosso "ma" che può infrangere i sogni dei tifosi. Laha stabilito delle regole piuttosto rigide in fatto di convocazione in nazionale, laddove si detenga la nazionalità in due Paesi differenti. E Caprile, malgrado le speranze della nazionale albanese, non sembra possedere affatto, sancito dall'del regolamento della FIFA."Qualsiasi giocatore che […] desideri rappresentare una nuova associazione sulla base di una nazionalità acquisita, deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:a) Il giocatore è nato nel territorio dell'associazione in questione;b) La madre biologica o il padre biologico del giocatore sono nati nel territorio dell'associazione in questione;c) La nonna o il nonno del giocatore sono nati nel territorio dell'associazione in questione;d) Il giocatore ha vissuto continuativamente per almeno cinque anni nel territorio dell'associazione in questione, dopo aver compiuto i 18 anni di età".

Insomma, il cosiddetto "genuine link", vale a dire la sussistenza di un legame biologico o territoriale con l'Albania manca chiaramente. Anche laddove si sposasse, non cambierebbe molto la sua situazione, per cui restano forti dubbi che il calciatore venga chiamato da Maran.