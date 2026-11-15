1987-1988, l'unica stagione che vede come protagoniste insieme Empoli e Pisa nella massima serie. Un'annata speciale per il derby toscano con una data precisa da ricordare, quella del 25 ottobre 1987: il primo Empoli-Pisa in Serie A. La squadra di casa, affamata di punti e pronta a sfruttare il fattore campo, affronta il Pisa di Giuseppe Materazzi alla ricerca di una vittoria per dare una svolta all'inizio complicato di campionato. Una partita destinata ad entrare nella memoria dei tifosi nerazzurri: quando il pareggio sembrava ormai scritto, Daniele Bernazzani trova il gol di testa che regala al Pisa una vittoria pesantissima.

Il primo derby Empoli-Pisa della storia in Serie A

La promozione in Serie A aveva consegnato a questa rivalità una dimensione nuova . Empoli e Pisa, abituate ad incrociarsi nelle, si ritrovarono sul palcoscenico più importante del calcio italiano, non era una partita come le altre e lo si capiva dall'attesa che accompagnava la vigilia.

Sulla panchina empolese sedeva Gaetano Salvemini, mentre il Pisa era guidato da Giuseppe Materazzi, allenatore destinato a lasciare un segno nella stoia nerazzurra. In campo, tra i protagonisti della formazione pisana, c'era anche un giovane brasiliano destinato a diventare uno dei centrocampisti più importanti della storia della sua nazione e del calcio: Carlos Dunga. Dall'altra parte, nella rosa dell'Empoli, figurava anche Walter Mazzarri, che da allenatore ha scritto pagine importanti nella storia della Serie A. Sono nomi che, a distanza di tanti anni, contribuiscono a rendere ancora più interessante quella giornata, ma in quel pomeriggio il protagonista assoluto non sarebbe stato nessuno dei personaggi più conosciuti. A prendersi la scena sarebbe stato Daniele Bernazzani.

PISA, ITALIA - 17 MAGGIO: Tifosi del Pisa Sporting Club durante la partita di Serie A tra Pisa SC e SSC Napoli all'Arena Garibaldi, il 17 maggio 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

La partita si sviluppò sul filo dell'equilibrio. Il peso del derby e l'importanza della posta in palio rendevano la sfida particolarmente delicata, nessuna delle due formazione riusciva a trovare la soluzione per rompere l'ordine della gara ed il risultato rimaneva inchiodato sullo 0-0. Il tempo passava, le squadre si avvicinavano alla conclusione ed il pareggio sembrava destinato a diventare il verdetto definitivo del primo derby Empoli-Pisa della storia della massima serie italiana. Per gli azzurri sarebbe stato un punto utile per muovere la classifica davanti al proprio pubblico; per la squadra ospite, invece, avrebbe rappresentato un'altra occasione mancata per conquistare una vittoria. Ma i derby, vivono proprio di questi episodi e basta una situazione da fermo, un pallone che attraversa l'area di rigore e un giocatore capace di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto.

Bernazzani rompe l'equilibrio del derby toscano

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L'orologio segna l'88' ed il Pisa conquista un calcio d'angolo e annusa l'occasione di poter cambiare il destino della partita. Il pallone viene messo in mezzo, Daniele Bernazzani trova il tempo giusto per intervenire e, con un colpo di testa, spedisce la sfera in rete.. Un esplosione di gioia per i giocatori ed i sostenitori nerazzurri, mentre per l'Empoli è una doccia fredda difficilissima da assorbire. Quando manca pochissimo al termine, il Pisa ha trovato il modo di portare dalla propria parte una partita che sembrava ormai destinata a chiudersi senza reti.

Bernazzani diventa cosi l'uomo del derby. Non serve una prestazione da copertina per entrare nella memoria di una tifoseria: a volte basta un singolo pallone, un intervento preciso e una rete capace di decidere una sfida tanto attesa. Il suo colpo di testa vale una vittoria dal sapore speciale.

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Il successo alrappresenta un passaggio importante nel percorso stagionale della squadra di Materazzi, arrivata al derby dopo un avvio di campionato complicato. Finito il primo derbyin Serie A, la classifica sorride ai nerazzurri che si portano a 3 punti e scavalcano gli azzurri, fermi a 2 punti.

EMPOLI, ITALIA - 22 DICEMBRE: Tifosi dell'Empoli FC durante la partita di Serie A tra Empoli FC e AC Milan allo stadio Carlo Castellani, il 22 dicembre 2021 a Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

La domenica del 25 ottobre 1987 non si esaurisce però nel semplice aggiornamento della classifica, vincere un derby in trasferta, per di più nella massima serie e nei minuti conclusivi, significa conquistare qualcosa che va oltre il risultato sportivo. Significa poter guardare i propri rivali con la soddisfazione di aver scritto una pagina importante della rivalità calcistica toscana. E il Pisa, quel pomeriggio, ci era riuscito grazie ad un difensore.

Quella partita conserva ancora oggi un posto particolare nella storia dei derby tra Empoli e Pisa. Nella stagione 1987-1988 le due squadre si affrontarono due volte in Serie A: il 25 ottobre al Castellani e il 6 marzo all'Arena Garibaldi. Se all'andata furono i nerazzurri ad imporsi grazie al colpo di testa di Daniele Bernazzani, al ritorno il confronto terminò a reti inviolate. Doppia sfida che vede solo una rete complessivamente realizzata, ma quella rete è stata capace di trasformare un calcio d'angolo in un momento destinato a rimanere nella memoria dei tifosi nerazzurri.

Il 25 ottobre 1987 il Pisa conquistò dunque una vittoria importantissima non soltanto per la classifica, ma anche per il prestigio della rivalità toscana. Un derby di Serie A deciso nel finale, con un colpo di testa che ancora oggi racconta una delle pagine più particolari ed importanti della storia nerazzurra.