La sostenibilità del calcio italiano, il peso dei costi e il modello dei grandi presidenti del passato. Nelle prime uscite da nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò ha affrontato alcuni temi più delicati del sistema calcio, indicando anche la direzione che intende seguire.

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L'affondo sui presidenti: da Moratti, Agnelli fino a Berlusconi

Intervistato da 'Repubblica',ha affrontato il tema della sostenibilità economica del calcio italiani, soffermandosi sull'evoluzione - o involuzione - del modello di gestione dei club: "Molte volte ho sostenuto che quando eravamo ancora i primi al mondo, i nostri magnifici presidenti Moratti, Berlusconi, Agnelli, Cragnotti e Sensi, avrebbero potuto rinunciare a uno-due ingaggi e fare un mutuo per uno stadio. Oggi si sarebbero trovati un patrimonio", ha spiegato il numero uno federale, evidenziando come oggi il contesto sia profondamente cambiato.

VERONA, ITALIA - 06 MARZO: Giovanni Malago, Presidente di Milano Cortina 2026, fa un discorso durante la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 all'Arena di Verona il 06 marzo 2026 a Verona, Italia. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il nuovo corso Azzurro

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La vittoria alle elezioni

è stata inevitabilmente posta la domanda su chi siederà sulla panchina degli, dopo le dimissioni diin seguito all'eliminazione con la Bosnia che ha portato alla terza esclusione consecutiva dal Mondiale. I rumors dicono, mentre il nuovo presidente federale predica pazienza: "Non ho parlato con Roberto e veti non ci sono per nessuno. Ciò che cerco io è entusiasmo e convinzione. Uno straniero sulla panchina? Mai dire mai". Nel corso dell'intervista è stato fatto anche il nome di, a cui Malagò ha risposto cosi: "Vorrei un ex calciatore, sicuramente, ma come mi sento con Maldini ho incontrato anche Del Piero, abbracciato Baggio e sentito Buffon..."è stato scelto dall'Assemblea Federale con ildei voti, pari apreferenze ponderate, superando nettamente, fermo al. Nel primo discorso da presidente, Malagò ha parlato di un forte senso di responsabilità, ribadendo che "da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto".

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