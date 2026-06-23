Dopo il successo alle elezioni federali, Giovanni Malagò indica la strada per il rilancio del calcio italiano: simbolico il passaggio sugli storici presidenti
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La sostenibilità del calcio italiano, il peso dei costi e il modello dei grandi presidenti del passato. Nelle prime uscite da nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò ha affrontato alcuni temi più delicati del sistema calcio, indicando anche la direzione che intende seguire.
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L'affondo sui presidenti: da Moratti, Agnelli fino a BerlusconiIntervistato da 'Repubblica', Giovanni Malagò ha affrontato il tema della sostenibilità economica del calcio italiani, soffermandosi sull'evoluzione - o involuzione - del modello di gestione dei club: "Molte volte ho sostenuto che quando eravamo ancora i primi al mondo, i nostri magnifici presidenti Moratti, Berlusconi, Agnelli, Cragnotti e Sensi, avrebbero potuto rinunciare a uno-due ingaggi e fare un mutuo per uno stadio. Oggi si sarebbero trovati un patrimonio", ha spiegato il numero uno federale, evidenziando come oggi il contesto sia profondamente cambiato.
Il nuovo corso AzzurroA Malagò è stata inevitabilmente posta la domanda su chi siederà sulla panchina degli Azzurri, dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso in seguito all'eliminazione con la Bosnia che ha portato alla terza esclusione consecutiva dal Mondiale. I rumors dicono Roberto Mancini, mentre il nuovo presidente federale predica pazienza: "Non ho parlato con Roberto e veti non ci sono per nessuno. Ciò che cerco io è entusiasmo e convinzione. Uno straniero sulla panchina? Mai dire mai". Nel corso dell'intervista è stato fatto anche il nome di Paolo Maldini, a cui Malagò ha risposto cosi: "Vorrei un ex calciatore, sicuramente, ma come mi sento con Maldini ho incontrato anche Del Piero, abbracciato Baggio e sentito Buffon..."
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La vittoria alle elezioniGiovanni Malagò è stato scelto dall'Assemblea Federale con il 68,5% dei voti, pari a 343,084 preferenze ponderate, superando nettamente Giancarlo Abete, fermo al 29,17%. Nel primo discorso da presidente, Malagò ha parlato di un forte senso di responsabilità, ribadendo che "da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto".
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