La prima big italiana a scendere in campo nella Coppa Italia 2026/27 è la Fiorentina contro il Benevento. La gara è in programma venerdì 14 agosto alle ore 21:15 allo stadio Artemio Franchi. La nuova Viola di Fabio Grosso vuole mettersi alle spalle la terribile scorsa stagione. I campani neopromossi in B tentano la sorpresa. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Fiorentina-Benevento.

I precedenti tra le due squadre

Fiorentina e Benevento si sono incontratenella loro storia. Il bilancio è favorevole ai padroni di casa, i quali hanno vinto in quattro occasioni. Una sola vittoria, invece, per i campani. Anche ilparla toscano. La Viola ha realizzato 10 reti (con una media di 2 a partita), mentre le Streghe solo 3, tanti quanti il solo Dusan Vlahovic che è capocannoniere di questa sfida.

FLORENCE, ITALY - NOVEMBER 22: Gianluca Lapadula del Benevento Calcio in azione contro Nikola Milankovic dell'ACF Fiorentina durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Benevento Calcio allo Stadio Artemio Franchi il 22 novembre 2020 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Quattro dei cinque incontri si sono giocati in campionato. Proprio in questo contesto e al Franchi si verificò l'unica vittoria giallorossa, nella stagione 2020/21. L'ultimo incontro tra queste due squadre invece si è giocato in Coppa Italia nel dicembre del 2021 nella gara allora valida per i sedicesimi. La Viola vinse 2-1 grazie alle reti di Milenkovic e Sottil. A nulla servì la rete di Moncini pochi istanti dopo il raddoppio della Fiorentina.

Le probabili formazioni

: De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai. Brescianini; Atta, Gudmundsson; Kean.: Fabio Grosso.

BENEVENTO (4-2-3-1): Esposito; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Beruatto; Prisco, Maita; Lamesta, Talia, Giugliano; Salvemini. Allenatore: Antonio Floro Flores.

Fiorentina-Benevento, il pronostico di DDD

Per i bookmakers non c'è partita. Laviene data a 1.25. Seguono il pareggio tra il 4.65 e il 5 e la vittoria del Benevento non sotto quota 10. Con il cambio allenatore e l'arrivo di diversi rinforzi molto interessanti, Mastantuono su tutti, c'è grande attesa per la nuova Viola. La differenza di categoria si fa spesso molto sentire in Coppa Italia ed è difficile immaginare un esito diverso al successo dei padroni di casa.

Il Benevento di Floro Flores ha però dominato lo scorso campionato di Serie C e ha iniziato alla grande la nuova stagione battendo nel primo turno della competizione il Ravenna per 5-3 dopo essere andata sotto di due gol dopo neanche 15 minuti. Alle Streghe servirà l'impresa per superare anche questo turno e di certo farà di tutto per provarci. Il pronostico del risultato esatto di Fiorentina-Benevento è 3-0.