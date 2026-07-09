A seguito della partita di campionato tra Verona e Milan dello scorso 19 aprile, proprio nei pressi del parcheggio adiacente alla storica palazzina Masprone dello stadio Bentegodi di Verona, scoppia un fatto decisamente sgradevole che fa ancora tanto discutere l'opinione pubblica sportiva e non solo. Gift Orban, ai tempi brillante attaccante in forza al Verona, raggiunge la propria auto per lasciare l'impianto sportivo veneto dopo la fine del match. In quel preciso frangente, diversi tifosi circondano il veicolo e chiedono con insistenza una foto ricordo in maniera eccessivamente molesta, arrivando addirittura a colpire ripetutamente la carrozzeria della vettura con le mani. L'attaccante nigeriano perde immediatamente la pazienza e reagisce malissimo a questa palese invasione della sua privacy, scendendo di scatto dall'abitacolo per affrontare faccia a faccia i presenti.

L'aggravante e l'intervento della Questura

L'ex giocatore del, visibilmente stizzito dalla spiacevole, reagisce malamente alzando leverso un tifoso fin troppo insistente. Da quel momento esatto in poi la situazionein maniera rapidissima, coinvolgendo in prima persona anche un giovane adolescente che assisteva all'accesa scena. Gli esperti agenti delladellaricostruiscono minuziosamente l'accaduto e confermano che questo grave alterco genera un'altissimaemotiva tra tutti i presenti. L'episodio crea un potenziale e concretoper l'ordine pubblico cittadino in un orario delicato post-partita. La questione spinosa passa subito nelle mani della, la quale analizza attentamente tutti i fatti contestati. Al termine delle opportune verifiche, le autorità preposte dispongono ufficialmente un rigido provvedimentodalla durata esatta dinei confronti di

BOLOGNA, ITALIA - 8 MARZO: Gift Orban dell'Hellas Verona festeggia la vittoria dopo la partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e Hellas Verona FC allo stadio Renato Dall'Ara l'8 marzo 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il ritorno in Germania e la scappatoia lavorativa

L'avventura del talentuosonigeriano intermina quindi nel peggiore dei modi possibili, sommando questadisciplinare alla dolorosa retrocessione indella formazione veneta. L'attaccante lascia definitivamente il nostro Paese e fa rientro stabile inper aggregarsi nuovamente. Il trasferimento avviene in seguito allanaturale del suo contratto dicon il club gialloblù. Il pesante provvedimento delcomporterà sicuramente limitazioni severe nell'accesso agli impianti sportivi italiani, ma questeagiranno esclusivamente in contesti totalmente diversi da quelli strettamente legati all'attivitàdaprofessionista. La normativa vigente tutela infatti in ogni caso il sacrosantodegli atleti professionisti. Di conseguenza,potrà regolarmente continuare a svolgere la propriaagonistica senza alcun blocco e prenderà parte senza problemi a tutte leufficiali che i suoi attualicontrattuali prevedono per la prossima stagione sportiva europea.