Nel giro di un mese Davide Frattesi è riuscito a riscattare le ultime due difficili stagioni con la maglia dell'Inter. Ormai separato in casa, il giocatore romano non si sentiva più apprezzato dal club neroazzurro. Nonostante sia riuscito comunque a trovare la via della rete in diverse occasioni, aveva capito che la squadra non si fidava più di lui e dunque aveva bisogno di qualcuno che credesse nelle sue qualità. Ebbene, quel qualcuno è stato Gennaro Gattuso e il suo inizio alla Lazio ne è stata la piena conferma. E così, il centrocampista con i numeri da attaccante è tornato a colpire.

Frattesi, la Lazio e l'Italia: la rinascita del centrocampista-bomber

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A che serve vincere trofei se non si sente la fiducia della squadra? Questo è quello che ha provato Davide Frattesi nelle sue ultime due stagioni con l', la recente delle quali chiusa con neanche una rete. Non gli capitava di chiudere un'annata senza trovare la via del gol da 7 anni. Prima con Simonee poi con, il nativo di Roma viveva ormai da separato in casa (come lui stesso ha dichiarato, ndr), sentiva di non rientrare più nei piani della società. Anche gli infortuni non lo hanno aiutato ma ormai l'intento dell'Inter era chiaro.La situazione si è completamente ribaltata lo scorso 14 agosto con il passaggio alla. Una specie di ritorno dati i suoi anni trascorsi con le giovanili biancocelesti. Impatto?di campionato e 9 punti in tasca. Con questo score, il 27 enne è diventato il secondo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a segnare in ciascuna delle sue prime tre presenze in Serie A con la maglia biancoceleste. Prima di lui c'era riuscito solo Mauro(attaccante). Frattesi si è caricato il gruppo sulle spalle, ha indossato i panni del leader ed è tornato a essere determinante. E non solo con la Lazio.

ROMA, ITALIA - 30 AGOSTO: Davide Frattesi della SS Lazio esulta dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Genoa CFC allo Stadio Olimpico, il 30 agosto 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Questa sera il centrocampista biancoceleste scenderà in campo contro la Turchia, la squadra che ha colpito lo scorso lunedì nella sfida di Bursa. La rete del momentaneo 2-0 gli è valso il nono gol in maglia azzurra in 39 presenze totali: numeri quasi da attaccante. Un altro segnale che il giocatore è tornato a brillare. A dichiararlo è stato lo stesso Frattesi in una recente intervista: "Non trovavo la continuità che sognavo di avere, anche perché non stavo bene. Sono contento che sia tornato il divertimento che avevo da bambino". Parole che evidenziano ancora di più il motivo della separazione dal club neroazzurro e adesso il 27 enne non si vuole più fermare.