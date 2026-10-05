Il suo inizio in maglia biancoceleste è stata semplicemente esaltante, poi la rete contro i magiari nella sfida di Bursa: il centrocampista-bomber è tornato
Derby di Milano, Frattesi provoca i milanisti: "Sono quattro", e su Instagram insiste...
Nel giro di un mese Davide Frattesi è riuscito a riscattare le ultime due difficili stagioni con la maglia dell'Inter. Ormai separato in casa, il giocatore romano non si sentiva più apprezzato dal club neroazzurro. Nonostante sia riuscito comunque a trovare la via della rete in diverse occasioni, aveva capito che la squadra non si fidava più di lui e dunque aveva bisogno di qualcuno che credesse nelle sue qualità. Ebbene, quel qualcuno è stato Gennaro Gattuso e il suo inizio alla Lazio ne è stata la piena conferma. E così, il centrocampista con i numeri da attaccante è tornato a colpire.
Frattesi, la Lazio e l'Italia: la rinascita del centrocampista-bomberA che serve vincere trofei se non si sente la fiducia della squadra? Questo è quello che ha provato Davide Frattesi nelle sue ultime due stagioni con l'Inter, la recente delle quali chiusa con neanche una rete. Non gli capitava di chiudere un'annata senza trovare la via del gol da 7 anni. Prima con Simone Inzaghi e poi con Chivu, il nativo di Roma viveva ormai da separato in casa (come lui stesso ha dichiarato, ndr), sentiva di non rientrare più nei piani della società. Anche gli infortuni non lo hanno aiutato ma ormai l'intento dell'Inter era chiaro.
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Questa sera il centrocampista biancoceleste scenderà in campo contro la Turchia, la squadra che ha colpito lo scorso lunedì nella sfida di Bursa. La rete del momentaneo 2-0 gli è valso il nono gol in maglia azzurra in 39 presenze totali: numeri quasi da attaccante. Un altro segnale che il giocatore è tornato a brillare. A dichiararlo è stato lo stesso Frattesi in una recente intervista: "Non trovavo la continuità che sognavo di avere, anche perché non stavo bene. Sono contento che sia tornato il divertimento che avevo da bambino". Parole che evidenziano ancora di più il motivo della separazione dal club neroazzurro e adesso il 27 enne non si vuole più fermare.
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