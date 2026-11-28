Il tecnico gialloblù analizza il successo contro il Parma, sottolinea la prova del gruppo e guarda con fiducia all'obiettivo salvezza, esprimendo soddisfazione anche per la presenza di Roberto Mancini allo Stirpe.
Dall'Austria al Frosinone: il club presenta così Schmid e Grillitsch
Il Frosinone ritrova la vittoria contro il Parma
Il Frosinone conquista una vittoria importante contro il Parma e prosegue il proprio percorso in campionato, portando a casa tre punti che possono avere un peso significativo anche in vista dei prossimi impegni.
Al termine della partita, Massimiliano Alvini è intervenuto in conferenza stampa per commentare il successo della sua squadra e analizzare l'andamento della gara. Il tecnico ha affrontato anche i temi legati alla crescita di alcuni giocatori, alla presenza di Roberto Mancini allo Stirpe e agli obiettivi da raggiungere nel corso della stagione.
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