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Il Frosinone ritrova la vittoria contro il Parma

Il Frosinone conquista una vittoria importante contro il Parma e prosegue il proprio percorso in campionato, portando a casa tre punti che possono avere un peso significativo anche in vista dei prossimi impegni.

Al termine della partita, Massimiliano Alvini è intervenuto in conferenza stampa per commentare il successo della sua squadra e analizzare l'andamento della gara. Il tecnico ha affrontato anche i temi legati alla crescita di alcuni giocatori, alla presenza di Roberto Mancini allo Stirpe e agli obiettivi da raggiungere nel corso della stagione.

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