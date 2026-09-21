Il Frosinone ha ufficializzato il rinnovo di Lorenzo Palmisani fino al 30 giugno 2031. Il portiere classe 2004 si lega così a lungo termine al club nel momento migliore del suo percorso in prima squadra. Una conferma che arriva pochi giorni dopo una prestazione di grande livello contro il Como, battuto 2-0 allo Stirpe, nella quale Palmisani è stato uno dei protagonisti assoluti.

Il comunicato ufficiale del Frosinone

Il Frosinone ha ufficializzato il prolungamento attraverso i, sottolineando il percorso compiuto dal giovane portiere all'interno del club: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Lorenzo Palmisani. Il portiere classe 2004 ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2031. Prosegue dunque il legame tra il Frosinone Calcio e Palmisani, cresciuto nel settore giovanile e protagonista di un’importante crescita in Prima Squadra".

FROSINONE, ITALIA – 20 settembre: Lorenzo Palmisani del Frosinone Calcio durante la partita di Serie A tra Frosinone Calcio e Como 1907 allo Stadio Benito Stirpe, il 20 settembre 2026 a Frosinone, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Il nuovo accordo rappresenta quindi una conferma della fiducia riposta dal club nel portiere, che ha completato il proprio percorso partendo dal settore giovanile fino ad arrivare a giocarsi le proprie possibilità con la Prima Squadra, dimostrando di esserne all'altezza.

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Palmisani, che prestazione contro il Como

Il rinnovo arriva dopo una partita che ha messo. Nel 2-0 contro il Como Palmisani ha compiuto diversi interventi decisivi, a cominciare dalla grande parata su Douvikas nei primi minuti. Fondamentale anche il successivo intervento su Nico Paz, con un tuffo che ha impedito al talento argentino di trovare la rete., impreziosita da altri interventi importanti, che ha contribuito in maniera determinante al clean sheet del Frosinone e alla vittoria contro la squadra di Fabregas.