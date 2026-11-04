Ufficiale la candidatura di Adriano Galliani per la presidenza della FIGC
Il Belgio festeggia la vittoria contro l'Italia all'Olimpico con gli applausi dei tifosi
Dopo le vicende che hanno portato alla necessità di una nuova assemblea elettiva, la corsa alla presidenza della FIGC entra ufficialmente nel vivo, con due nomi pronti a contendersi la guida del movimento. Le elezioni del prossimo 14 dicembre rappresenteranno un passaggio importante per il futuro del sistema calcistico italiano, chiamato ad affrontare un percorso di riforme e diverse questioni ancora irrisolte dopo uno dei periodi più bui della propria storia. Come riportato dall'ANSA, anche Adriano Galliani ha ufficialmente depositato la sua candidatura, andando a giocarsela con Giovanni Malagò.
Malagò e Galliani, la corsa alla presidenza della FIGC è ufficialmente iniziata
I candidati saranno quindi Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Il primo, attuale commissario straordinario della FIGC ed ex presidente del CONI, ha formalizzato la propria candidatura dopo aver raccolto il sostegno di 11 società di Serie A, tra cui figurano Napoli, Roma, Bologna, Torino, Lecce, Genoa, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese e Parma.
Dall'altra parte ci sarà Adriano Galliani, ex amministratore delegato di Milan e Monza, che ha ottenuto il sostegno ufficiale dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC) e dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC). Le due componenti hanno completato la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura del dirigente brianzolo, annunciando la decisione attraverso un comunicato congiunto.
La sfida si preannuncia aperta anche alla luce del peso elettorale delle diverse componenti. AIC e AIAC rappresentano complessivamente il 30% dei voti, mentre la Serie A vale il 18%. Una parte consistente dell'assemblea è rappresentata dalla Lega Nazionale Dilettanti, il cui peso elettorale raggiunge il 34%.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA