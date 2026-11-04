Dopo le vicende che hanno portato alla necessità di una nuova assemblea elettiva, la corsa alla presidenza della FIGC entra ufficialmente nel vivo, con due nomi pronti a contendersi la guida del movimento. Le elezioni del prossimo 14 dicembre rappresenteranno un passaggio importante per il futuro del sistema calcistico italiano, chiamato ad affrontare un percorso di riforme e diverse questioni ancora irrisolte dopo uno dei periodi più bui della propria storia. Come riportato dall'ANSA, anche Adriano Galliani ha ufficialmente depositato la sua candidatura, andando a giocarsela con Giovanni Malagò.

Malagò e Galliani, la corsa alla presidenza della FIGC è ufficialmente iniziata

I candidati saranno quindi Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Il primo, attuale commissario straordinario della FIGC ed ex presidente del CONI, ha formalizzato la propria candidatura dopo aver raccolto il sostegno di 11 società di Serie A, tra cui figurano Napoli, Roma, Bologna, Torino, Lecce, Genoa, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese e Parma.

Dall'altra parte ci sarà Adriano Galliani, ex amministratore delegato di Milan e Monza, che ha ottenuto il sostegno ufficiale dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC) e dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC). Le due componenti hanno completato la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura del dirigente brianzolo, annunciando la decisione attraverso un comunicato congiunto.

FIRENZE, ITALIA - 13 OTTOBRE: Giovanni Malagò, commissario della FIGC, osserva durante il ritorno del primo turno dei play-off di qualificazione europea alla FIFA Women's World Cup 2027 tra Italia e Bielorussia allo Stadio Artemio Franchi il 13 ottobre 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

La sfida si preannuncia aperta anche alla luce del peso elettorale delle diverse componenti. AIC e AIAC rappresentano complessivamente il 30% dei voti, mentre la Serie A vale il 18%. Una parte consistente dell'assemblea è rappresentata dalla Lega Nazionale Dilettanti, il cui peso elettorale raggiunge il 34%.

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Saranno quindi fondamentali gli orientamenti delle altre componenti, tra cui, oltre alle scelte dei singoli delegati. Le firme raccolte per presentare le candidature, infatti, non rappresentano necessariamente un vincolo per il voto del 14 dicembre. Intanto,ha presentato la propria candidatura per il ruolo di. Il presidente della, già componente del consiglio fino a febbraio 2025, ha depositato la documentazione presso la sede di via Allegri in vista dell'assemblea elettiva del 14 dicembre, quando verrà scelto il successore alla presidenza.