Per la seconda volta nel giro di pochi mesi, Giovanni Malagò è tra i candidati per la presidenza della FIGC. A seguito delle dimissioni di Gabriele Gravina dopo la mancata qualificazione al Mondiale di quest'estate, infatti, hanno avuto luogo le elezioni per scegliere il nuovo numero uno della Federazione Nazionale. Inizialmente l'ex numero uno del CONI aveva vinto, ma col tempo si è scoperto che la sua candidatura non era regolare a causa del suo mancato tesseramento. Di conseguenza, si è passati al commissariamento con il classe 1959 che sta ricoprendo questo nuovo ruolo. Adesso, essendo tesserato regolarmente, ha potuto ripresentare la propria candidatura per la più alta carica della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Presidenza della FIGC, Malagò ha depositato la propria candidatura

Ilavranno luogo le elezioni per la presidenza della Federcalcio Italiana. Si è arrivati a questo punto dato che Malagò, il quale aveva vinto le elezioni nei mesi scorsi, non era regolarmente tesserato. Ciò ha portato al commissariamento della FIGC ed il classe 1959 sta ricoprendo il ruolo di commissario. Con il passare del tempo, l'ex presidente del CONI ha avuto modo di tesserarsi con una squadra che milita nelladidella quale è. In questo modo ha potuto candidarsi in maniera regolare alle elezioni per il ruolo di presidente della FIGC.

Firenze, Italia - 13 ottobre 2026: Giovanni Malagò, commissario della FIGC, osserva durante la partita di ritorno dei Play-off per il Mondiale Femminile 2027 tra Italia e Bielorussia allo Stadio Artemio Franchi. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Negli ultimi minuti, il classe 1959 ha depositato in maniera ufficiale la propria candidatura per la presidenza. Malagò, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha presentato un documento che riguarda le attività della Federazione per il quadriennio olimpico insieme alle undici firme da parte di altrettanti club della Lega Serie A. Nella giornata di domani, invece, toccherà all'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, il quale può contare sul sostegno da parte dell'Associazione Italiana Calciatori ed anche quella degli allenatori.