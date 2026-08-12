Il Ferraris si rifà il look in vista dell'inizio della nuova stagione di Serie A. Il manto erboso dello stadio di Genova sarà infatti sottoposto a una nuova rizollatura, con l'intervento programmato per risolvere definitivamente i problemi emersi nelle ultime settimane. Una decisione importante per l'impianto che ospita le partite di Genoa e Sampdoria, soprattutto considerando il fitto calendario che attende il terreno di gioco. L'obiettivo è arrivare all'appuntamento con il campionato con una superficie completamente rinnovata e soprattutto in condizioni adeguate per sostenere le numerose partite che verranno disputate al Ferraris. I lavori rappresentano dunque un passaggio fondamentale per evitare che le condizioni del terreno possano diventare un problema per le squadre e per la regolarità delle gare.

Ferraris, al via la rizollatura del manto erboso voluta dal Genoa

L'intervento sul terreno di gioco arriva dopo le difficoltà riscontrate sul manto nelle ultime settimane. La scelta è quindi quella di procedere con una, così da presentare un campo in condizioni migliori già dalle prime gare ufficiali. Il lavoro dovrà essere realizzato in tempi particolarmente rapidi, considerando gli impegni già inseriti nel calendario dell'impianto genovese.

GENOVA, ITALIA - 17 MAGGIO: Daniele De Rossi. Allenatore del Genoa. Saluta il pubblico dopo la partita di Serie A tra Genoa CFC e AC Milan. Allo Stadio Luigi Ferraris il 17 maggio 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

La superficie del Ferraris è infatti sottoposta a un utilizzo intenso e la qualità del terreno rappresenta un elemento fondamentale soprattutto durante i mesi della stagione in cui le partite diventano sempre più ravvicinate. La decisione di intervenire nuovamente sul prato punta proprio a evitare ulteriori problemi e a garantire maggiore stabilità al terreno. Per Genoa e Sampdoria si tratta di un intervento importante anche dal punto di vista sportivo: giocare su un campo in buone condizioni permette infatti di ridurre il rischio di scivolamenti e irregolarità e di garantire condizioni migliori per entrambe le squadre. Il nuovo manto sarà quindi sottoposto a tutte le verifiche necessarie prima di essere utilizzato nelle gare ufficiali.

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Il nuovo prato dovrà essere pronto per la Serie A

Il vero obiettivo è arrivare pronti all'inizio del campionato, quando il. La tempistica dei lavori sarà quindi decisiva: gli interventi dovranno essere completati rapidamente per permettere al nuovo manto di stabilizzarsi e arrivare nelle migliori condizioni possibili agli appuntamenti ufficiali. Il terreno di gioco sarà chiamato a sopportare un calendario particolarmente intenso.

Proprio per questo la rizollatura non rappresenta soltanto un intervento estetico, ma una necessità tecnica. La priorità è avere una superficie uniforme, resistente e in grado di garantire la necessaria sicurezza ai calciatori. Il nuovo prato sarà dunque subito messo alla prova dalle prime partite della stagione, quando Genoa e Sampdoria inizieranno a utilizzare nuovamente il Ferraris con continuità. Dopo le criticità emerse durante l'estate, l'intervento vuole mettere la parola fine ai problemi del manto erboso e restituire allo storico impianto genovese un terreno all'altezza della massima categoria. Ora sarà il campo a dire se la nuova rizollatura avrà centrato l'obiettivo.