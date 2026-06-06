Silvio Baldini ha portato da subito le sue idee nella Nazionale. Al netto di Pio Esposito, in gol nell'ultima amichevole col Lussemburgo, e del veterano Gianluigi Donnarumma, tutti gli altri ragazzi a disposizione del CT ad interim sono giovani o giovanissimi. Ebbene, l'auspicio è che la loro prestazione vista con il Lussemburgo si ripeta con la Grecia, avversario di livello superiore.

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Italia, senti Baldini: "I ragazzi mostrino le loro qualità"

Il Commissario Tecnico dell'Italia Baldini sta cercando di infondere fiducia e entusiasmo nella sua giovane squadra. Da ultimo, lo stesso, centrocampista della Roma, ha ribadito le qualità tecniche oltre che umane del mister. A Lussemburgo l'Italia ha disputato una buona prova collettiva, mentre adesso è attesa dalla gara con la Grecia. Sarà il Pankritio Stadium di Heraklion nell'isola di Creta il teatro dell'incontro.

Silvio Baldini ha presentato il match con gli ellenici in conferenza stampa, rivelandone le insidie e auspicando una pronta risposta dai suoi ragazzi: "Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se l'avversario è più forte. Vorrei che iniziassero come nel primo tempo, i giovani devono avere libertà per tirare fuori le loro qualità tecniche". Insomma la linea dettata dal CT è chiara: benché la giovane età della sua squadra, non possono mancare carattere e lucidità mentale. Questa è la base per far venir fuori le indiscutibili qualità tecniche della nazionale.

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Molto probabilmente verranno effettuati dei cambi di formazione per garantire turn-over e dare fiato ai ragazzi reduci da un'intensa stagione. Nella rosa della Grecia non mancano calciatori di spicco ai quali Baldini presterà la massima attenzione. Su tutti, oltre all'attaccante del Benfica Angelis Pavlidis, spicca il nome di. Il centravanti del Como ha chiuso la stagione con 14 gol in Serie A, meno soltanto di Lautaro Martinez.

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