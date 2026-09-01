Il calciomercato italiano continua a guardare con sempre maggiore attenzione ai giovani talenti, ma alcuni investimenti riescono comunque a distinguersi per cifre e peso economico. La classifica elaborata da Transfermarkt sui calciatori Under 19 più costosi nella storia della Serie A racconta proprio questo: grandi scommesse, giovani già affermati e operazioni destinate a lasciare il segno.

In cima alla graduatoria resta Matthijs de Ligt, ma l'arrivo di Rodrigo Mora alla Roma ha inevitabilmente modificato le posizioni alle sue spalle. Il talento portoghese, classe 2007, entra infatti nella classifica con una valutazione complessiva dell'operazione da 50 milioni di euro, anche se la formula del trasferimento prevede una parte fissa iniziale da 25 milioni e un particolare accordo con il Porto sul futuro del giocatore.

De Ligt primo, Mora terzo nella classifica degli Under 19

Il primo posto appartiene ancora a

, acquistato dalla

nella stagione 2019/20. Un investimento eccezionale per un giocatore che aveva appena 19 anni e che arrivava a Torino dopo aver impressionato con l'Ajax.

Al secondo posto si trova invece Nico Paz, arrivato al Como per 66 milioni di euro. L'operazione rappresenta uno dei segnali più evidenti della crescita delle ambizioni del club lariano, capace di assicurarsi uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale.

Poi c'è il nuovo acquisto della Roma Rodrigo Mora, che si piazza al terzo posto con i suoi 50 milioni di euro. Il talento portoghese diventa così uno degli acquisti più costosi mai realizzati in Serie A per un giocatore Under 19 e, soprattutto, un investimento che testimonia la volontà della Roma di costruire anche pensando al futuro.

MILAN, ITALY - MAY 17: Alessandro Bastoni of FC Internazionale looks on during the trophy presentation after the Serie A match between FC Internazionale and Hellas Verona FC at Giuseppe Meazza Stadium on May 17, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Bastoni, Kulusevski e Alajbegovic: la Juventus domina la top ten

Appena fuori dal podio troviamo

, acquistato dall'

nella stagione 2017/18. Un'operazione importante per un difensore che sarebbe poi diventato uno dei punti di riferimento del reparto nerazzurro.

Al quinto posto c'è Dejan Kulusevski, acquistato dalla Juventus per 39 milioni di euro. Il club bianconero compare poi nuovamente in classifica con Kerim Alajbegovic, per il quale è stata registrata una cifra da 32 milioni di euro.

Non manca un altro nome legato alla Roma, quello di Antonio Cassano, sesto con un trasferimento da 31 milioni di euro. Un talento che, quando arrivò nella Capitale, era considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.

HONG KONG, CHINA - JULY 26: Pato attends before the Pre-Season Friendly match between Liverpool FC an AC Milan at Kai Tak Sports Park on July 26, 2025 in Hong Kong, China. (Photo by AC Milan/AC Milan via Getty Images)

Da Rovella a Pato, gli altri grandi investimenti

La Juventus torna protagonista anche con

, ottavo nella graduatoria grazie ai

necessari per il suo trasferimento. Al nono posto c'è invece

, acquistato dal

.

Chiude la top ten Jesús Rodríguez, arrivato al Como per 22,5 milioni di euro. Un altro investimento significativo che conferma il cambiamento nelle strategie di mercato del club lariano.

COMO, ITALY - AUGUST 24: Jesus Rodriguez of Como 1907 in action during the Serie A match between Como 1907 and SS Lazio at Giuseppe Sinigaglia Stadium on August 24, 2025 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

La classifica completa dei dieci Under 19 più costosi

Matthijs de Ligt alla Juventus – 85,5 milioni Nico Paz al Como – 66 milioni Rodrigo Mora alla Roma – 50 milioni Alessandro Bastoni all'Inter – 40,7 milioni Dejan Kulusevski alla Juventus – 39 milioni Kerim Alajbegovic alla Juventus – 32 milioni Antonio Cassano alla Roma – 31 milioni Nicolò Rovella alla Juventus – 26 milioni Alexandre Pato al Milan – 24 milioni Jesús Rodríguez al Como – 22,5 milioni

L'ingresso di Mora in giallorosso e in questa classifica particolare modifica quindi una classifica già ricca di nomi diventati importanti nel calcio europeo. Per la Roma si tratta di una scelta dal peso economico considerevole, ma anche di un investimento su un talento che ha ancora enormi margini di crescita. Il portoghese dovrà ora dimostrare sul campo di poter trasformare una cifra così importante in una scelta vincente, entrando davvero nel solco dei grandi giovani protagonisti che hanno lasciato il segno in Serie A.