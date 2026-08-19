Adesso è ufficiale: Rodrigo Mora è un nuovo giocatore della Roma. Il trequartista portoghese, dopo una lunga e non semplice trattativa, saluta il Porto e firma ufficialmente con i giallorossi. Secondo il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la Roma sborserà ben 25 milioni di euro di parte fissa inserendo una clausola del 50% sulla futura rivendita al Porto più un'ulteriore clausola per acquistare il 50% (del giocatore) a 25 milioni in futuro.

Il comunicato della Roma

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Attraverso un video sui propri canali social e un comunicato ufficiale, laha ufficializzato l'arrivo in squadra discrivendo: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo didal Porto

ROMA, ITALIA - 19 AGOSTO: Il giocatore Rodrigo Mora firma il contratto con il Club presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini il 19 agosto 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Continuando, il club capitolino ha precisato la formula del trasferimento del calciatore portoghese puntualizzando: "L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il fantasista, classe 2007, con la prima squadra dei 'Dragões' ha collezionato 80 presenze e 16 gol. Per la nuova avventura in giallorosso, Mora ha scelto la maglia numero 86. Benvenuto a Roma, Rodrigo!".

Un importante pezzo per lo scacchiere di Gasperini

Dotato di grande dribbling, precisione nei passaggi e intelligenza tattica, il trequartista classe 2007 portoghese rappresenta un importante innesto per la squadra di Gian Piero Gasperini. Rodrigo Mora, prodotto del settore giovanile del Porto, infatti ha rapidamente bruciato le tappe arrivando in prima squadra in pochissimi anni, illuminando successivamente il Dragao con le sue giocate e il suo grande talento.

Nella sua ultima stagione al Porto, il classe 2007 ha collezionato 5 gol e 2 assist nei '1860 minuti complessivi stagionali in campo. Rodrigo Mora si è reso particolarmente efficace nelle gare in Europa League dei Dragões siglando ben 3 reti (contro Stella Rossa, Rangers e Stoccarda) e un assist (contro il Malmo) nelle nove gare complessive disputate nella seconda massima competizione europea.

Per la Roma, dunque, si tratta di un investimento importante anche in prospettiva futura, con il trequartista ex Porto chiamato a inserirsi nel progetto giallorosso di Gasperini nella speranza di incantare la Serie A e l'Olimpico con la sua grande qualità.