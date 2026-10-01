Il colombiano lascia la Toscana e va in Basilicata
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Victor Ibarbo proseguirà la sua avventura calcistica italiana con una nuova maglia, quella del San Cataldo. Il giocatore colombiano, infatti, dopo meno di un mese e soltanto tre partite giocate con il Pontedera, ha deciso di cambiare squadra, regione ed anche divisione. L'ex Cagliari e Roma passa dalla Toscana alla Basilicata mentre a livello di campionati scende di categoria dato che prima era in Serie D ed ora ha firmato per un club che milita nell'Eccellenza, vale a dire la quinta divisione del calcio italiano. Inoltre, giocherà in quella della regione d'appartenenza della squadra, quindi quella lucana. Con questa nuova esperienza, il conto delle squadra italiane in cui Ibarbo ha giocato sale a quattro avendo vestito le maglie di Cagliari, Roma e del più recente Pontedera.
Ibarbo nuovo giocatore del San CataldoDopo l'esperienza in patria con l'Inter Palmira terminata lo scorso anno, l'attaccante nato nel 1990 aveva preso la decisione di ritirarsi dal calcio giocato. Verso la metà di settembre di quest'anno, l'x giocatore del Watford e del Panathinaikos ha deciso di tornare in campo ed in Italia firmando per il Pontedera. Tuttavia, dopo neanche un mese e con sole tre presenze, Ibarbo decide di firmare per la squadra proveniente dalla Basilicata. Sul proprio profilo Instagram, la squadra che gioca nell'Eccellenza della sua regione ha annunciato l'ingaggio del giocatore colombiano:
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