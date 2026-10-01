Victor Ibarbo proseguirà la sua avventura calcistica italiana con una nuova maglia, quella del San Cataldo. Il giocatore colombiano, infatti, dopo meno di un mese e soltanto tre partite giocate con il Pontedera, ha deciso di cambiare squadra, regione ed anche divisione. L'ex Cagliari e Roma passa dalla Toscana alla Basilicata mentre a livello di campionati scende di categoria dato che prima era in Serie D ed ora ha firmato per un club che milita nell'Eccellenza, vale a dire la quinta divisione del calcio italiano. Inoltre, giocherà in quella della regione d'appartenenza della squadra, quindi quella lucana. Con questa nuova esperienza, il conto delle squadra italiane in cui Ibarbo ha giocato sale a quattro avendo vestito le maglie di Cagliari, Roma e del più recente Pontedera.

Ibarbo nuovo giocatore del San Cataldo

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Dopo l'esperienza in patria con l'terminata lo scorso anno, l'attaccante nato nel 1990 aveva preso la decisione didal calcio giocato. Verso la metà di settembre di quest'anno, l'x giocatore dele delha deciso di tornare in campo ed in Italia firmando per il Pontedera. Tuttavia, dopo neanche un mese e con sole tre presenze, Ibarbo decide di firmare per la squadra proveniente dalla Basilicata. Sul proprio profilo Instagram, la squadra che gioca nell'Eccellenza della sua regione ha annunciato l'ingaggio del giocatore colombiano:"L'ASD Calcioè lieta di annunciare l'arrivo di Segundo Victor Ibarbo Guerrero, attaccante colombiano classe 1990. Reduce dall'esperienza col Pontedera,porta con se una, maturate principalmente con le maglie di Cagliari e Roma. Con la squadra sarda ha vissuto gli anni più importanti della sua esperienza italiana, diventando uno dei protagonisti della squadra rossoblù. Con la Roma, invece, ha disputato la stagione 2014/2015. Potenza, velocità ed esperienza internazionale al servizio dei nostri colori. Benvenuto a San Cataldo, Victor!".