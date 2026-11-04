Anche questo purtroppo è derby: Cosenza, scontri e inseguimenti, due feriti e un fermato

A Cosenza si apre una nuova pagina della storia calcistica rossoblù, con un progetto che punta a riportare in vita la squadra locale principale ripartendo dalla massima categoria regionale: l'Eccellenza. Il futuro del calcio cittadino, infatti, potrebbe passare anche attraverso la rinascita del Cosenza Calcio 1914, grazie all'iniziativa di un gruppo di imprenditori e professionisti del territorio intenzionati a costruire una nuova realtà sportiva per riportare la squadra calabrese dove merita. L'attuale Cosenza, impegnato in Serie C e guidato dalla proprietà di Eugenio Guarascio, attraversa una fase delicatissima tra difficoltà sportive, incertezze societarie e un rapporto con la tifoseria che negli ultimi tempi si è progressivamente deteriorato. Durante l'estate si era parlato anche della possibilità di creare un'altra squadra cittadina in alternativa, per restituire entusiasmo a una piazza profondamente legata ai propri colori e alla propria storia.

Il Cosenza Calcio 1914 riparte dall'Eccellenza: il comunicato ufficiale

Quella che quest'estate era solo un ipotesi, adesso sembra prendere una forma più concreta attraverso la DB Rossoblù Città di Luzzi, società che milita in Eccellenza calabrese e che rappresenta il punto di partenza del nuovo progetto. L'operazione prevede infatti l'utilizzo del suo titolo sportivo per riportare in campo il Cosenza Calcio 1914, con il coinvolgimento di un gruppo di imprenditori locali e di Giuseppe Citrigno, titolare dei diritti sullo storico marchio rossoblù.

COSENZA, ITALIA - 31 AGOSTO: I tifosi del Cosenza Calcio sostengono la loro squadra durante la partita di Serie B tra Cosenza e Salernitana allo Stadio San Vito Marulla il 31 agosto 2019 a Cosenza, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

La volontà dei promotori è quella di costruire una società solida e sostenibile, capace di crescere nel tempo e di restituire alla città una squadra nella quale riconoscersi. Il progetto verrà approfondito nei prossimi giorni attraverso una conferenza stampa, mentre il gruppo ha già diffuso una nota ufficiale per illustrare le proprie intenzioni: "Un progetto sportivo nato dalla passione per la città e per il Cosenza Calcio. Un gruppo di imprenditori e professionisti cosentini uniti per costruire un nuovo futuro, ripartendo dall’Eccellenza attraverso il titolo sportivo della DB Rossoblù. Cosenza si prepara a scrivere una nuova pagina della propria storia calcistica. Un gruppo accomunato dall’amore per la propria città e dalla profonda passione per il Cosenza Calcio 1914, ha lavorato ad un progetto sportivo finalizzato a dare nuova vita al calcio rossoblù".

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Continua poi spiegando l'idea dietro il progetto: "La proposta prevede una, attraverso il titolo sportivo della DB Rossoblù, con l’ambizione di ricostruire un percorso societario e sportivo. Un’iniziativa che nasce dal territorio e dalla volontà di unire forze imprenditoriali, competenze, risorse ed entusiasmo per restituire alla città una squadra nella quale riconoscersi e identificarsi. Non si tratta soltanto di un progetto calcistico, ma di un’iniziativa che vuole, la storia, la tradizione e l’identità di una piazza che

Il progetto sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che verrà convocata nei prossimi giorni, durante la quale saranno illustrati i dettagli dell’iniziativa, gli aspetti societari, la struttura organizzativa e le linee guida del programma sportivo. L’obiettivo è costruire basi solide, con una gestione seria e sostenibile, un progetto tecnico ambizioso e una visione di crescita che possa riportare entusiasmo tra i tifosi e riavvicinare tutta la città alla propria squadra. La strada parte dall’Eccellenza, ma l’ambizione è quella di costruire qualcosa che possa durare nel tempo.

La rinascita del Cosenza parte dai cosentini. Nel segno della storia, dell’orgoglio e dei colori rossoblù".