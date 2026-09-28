Per Diana Bianchedi la maglia azzurra non è mai stata qualcosa di estraneo. Prima l’ha indossata in pedana, vincendo due ori olimpici nel fioretto a squadre. Poi l’ha ritrovata da dirigente, fino all’ingresso a Coverciano in un ruolo che nessuna donna aveva mai ricoperto prima nella Nazionale maggiore.

Per arrivare fino allo spogliatoio azzurro c’è un percorso lungo oltre trent’anni, iniziato sulle pedane internazionali e proseguito ai vertici dello sport italiano. Dalla scherma al CONI, passando per l’antidoping e Milano Cortina, Bianchedi ha attraversato mondi diversi prima di approdare alla Nazionale.

Due ori olimpici, cinque Mondiali: Bianchedi prima della dirigenza

Nata a Milano il 4 novembre 1969,costruisce la prima parte della propria storia sportiva con il fioretto. A1992 conquista l’oro olimpico nella prova a squadre insieme a Francesca Bortolozzi, Giovanna Trillini, Dorina Vaccaroni e Margherita Zalaffi. Otto anni più tardi, a, torna sul gradino più alto del podio con Trillini e Valentina Vezzali.

In mezzo c’è Atlanta 1996, l’Olimpiade che avrebbe potuto aggiungere un’altra medaglia alla sua collezione. Durante la prova individuale Bianchedi subisce un grave infortunio al tendine d’Achille e non può partecipare alla gara a squadre, poi vinta dall’Italia. Il ritorno all’oro quattro anni dopo, a Sydney, arriva quindi al termine di un percorso segnato anche da quella frenata improvvisa.

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Dal fioretto al CONI, senza lasciare lo sport

Il suo palmarès non si limita ai. Il curriculum ufficiale delregistra cinque titoli mondiali a squadre, conquistati tra il 1991 e il 2001, oltre a due titoli europei. Parallelamente porta avanti gli studi: nel 1996 si laurea inall’e nel 2001 consegue con lode la specializzazione inQuando termina la carriera agonistica,non cambia ambiente: cambia ruolo. Nel 2001 entra ai vertici dele diventa la prima donna eletta nellae la prima vicepresidente donna, oltre a essere, all’epoca, la più giovane a ricoprire quella carica.

Tra il 2001 e il 2004 fa parte della Commissione Scientifica Antidoping; negli anni successivi ricopre incarichi nel settore sanitario e scientifico, fino a entrare anche nel Panel Antidoping della UEFA. Dal giugno 2025 è vicepresidente vicaria del CONI.

Nel frattempo c’è Milano Cortina. Bianchedi lavora alla candidatura dei Giochi Invernali del 2026 e, dal 2020, ricopre il ruolo di Chief Strategy, Planning & Legacy Officer della Fondazione Milano Cortina. Un altro pezzo di una carriera trascorsa sempre più lontano dalla pedana, ma sempre dentro l’organizzazione dello sport.

MILANO, ITALIA - 12 NOVEMBRE: Marta Pagnini, Scott Mellin, Xavier LeGuen, Diana Bianchedi, Raffaella Paniè partecipano all'inaugurazione dell'evento delle uniformi ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 il 12 novembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Benedetta Bressani/Getty Images per Salomon)

L’arrivo a Coverciano e il primato con la Nazionale

Nel settembre 2026 arriva un altro passaggio.entra acome capo delegazione dellanel nuovo corso di. Lasottolinea subito il dato storico: è la prima donna a ricoprire quell’incarico con la

Mancini la presenta partendo proprio dal suo passato da atleta. “Ha fatto la storia di uno sport importantissimo, soprattutto per la mia città”, dice il ct jesino riferendosi alla tradizione della scherma, aggiungendo che la sua esperienza avrebbe potuto essere d’aiuto al gruppo. Per Bianchedi è l’ingresso in un ambiente diverso da quelli frequentati fino a quel momento: non più una federazione, un comitato olimpico o l’organizzazione di un grande evento, ma la quotidianità della Nazionale e dello spogliatoio.

È un nuovo capitolo di un percorso che, pur cambiando continuamente ruoli e responsabilità, è rimasto legato allo sport di alto livello. Dopo aver vissuto la maglia azzurra da atleta, Bianchedi la ritrova così dalla parte della dirigenza, portando a Coverciano l’esperienza accumulata tra attività olimpica, medicina sportiva e organizzazione.

Dalla pedana a Coverciano, passando per trent’anni di sport

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Il significato della nomina dista soprattutto nel percorso che l’ha preceduta: due ori olimpici, cinque titoli mondiali, una laurea in Medicina, gli incarichi al, l’antidoping e il lavoro perprima dell’arrivo nel calcio.Nel 1992saliva sul gradino più alto del podio dicon il fioretto in mano. Trentaquattro anni dopo è entrata adalla parte della dirigenza, diventando la prima donna scelta per guidare la delegazione della Nazionale maggiore. Dalla pedana allo spogliatoio, sempre passando per la maglia azzurra.