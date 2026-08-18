Il mercato del Milan procede sottotraccia ma con una strategia ben delineata: il club rossonero ha scelto la via del silenzio e della concretezza per condurre le proprie trattative lontane dai riflettori. Questo metodo operativo, confermato anche dal recente affondo per chiudere l'ultimo colpo in entrata, punta a evitare aste sanguinarie e speculazioni mediatiche, focalizzando tutte le energie su profili mirati e già pronti per integrarsi nei meccanismi tattici di Rúben Amorim.

L'obiettivo della dirigenza non è cercare la figurina ad effetto per scaldare la piazza, ma individuare innesti estremamente funzionali al progetto. L'ultimo arrivo, Diego Moreira, incarna alla perfezione questa filosofia: un'operazione condotta con riservatezza e rapidità per colmare una precisa esigenza dell'organico e consegnare al tecnico portoghese una rosa sempre più solida, equilibrata e competitiva per i nastri di partenza. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>