Il noto attore statunitense Adam Sandler, in questi giorni, si trova a Torino per girare un film. Il club granata è riuscito ad avvicinarlo e a donargli una maglia della squadra: un momento diventato immediatamente virale su tutti i social e condiviso dal club granata stesso.

Adam Sandler con la maglia del Torino

In questi giorni Torino è diventata un set cinematografico. In città, infatti, sono in corso le riprese del terzo film, terzo capitolo della saga di commedie targata Netflix. In Italia il film sarà intitolato Un Weekend da bamboccioni 3. Le elegenti piazze, i bei palazzi e le strade della città sabauda saranno sfruttate per rappresentare. Nel film saranno presenti anche Chris Rock, Kevin James, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek, Maya Rudolph e Steve Buscemi. Ma soprattutto c'è Adam Sandler, popolarissimo attore americano.

PINZOLO, ITALIA - 16 LUGLIO: Ignazio Abate, allenatore del Torino FC, durante il ritiro della squadra il 16 luglio 2026 a Pinzolo, Italia. (Foto di Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

I saluti del club

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