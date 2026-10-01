Il video della consegna è diventato virale

Federico Iezzi
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Il noto attore statunitense Adam Sandler, in questi giorni, si trova a Torino per girare un film. Il club granata è riuscito ad avvicinarlo e a donargli una maglia della squadra: un momento diventato immediatamente virale su tutti i social e condiviso dal club granata stesso.

Adam Sandler con la maglia del Torino

In questi giorni Torino è diventata un set cinematografico. In città, infatti, sono in corso le riprese del terzo film Grown Ups 3, terzo capitolo della saga di commedie targata Netflix. In Italia il film sarà intitolato Un Weekend da bamboccioni 3. Le elegenti piazze, i bei palazzi e le strade della città sabauda saranno sfruttate per rappresentare Parigi. Nel film saranno presenti anche Chris Rock, Kevin James, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek, Maya Rudolph e Steve Buscemi. Ma soprattutto c'è Adam Sandler, popolarissimo attore americano.
Actor Adam Sandler Receives a Torino FC Shirt

Torino FC Training Camp
PINZOLO, ITALIA - 16 LUGLIO: Ignazio Abate, allenatore del Torino FC, durante il ritiro della squadra il 16 luglio 2026 a Pinzolo, Italia. (Foto di Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

I saluti del club

Le riprese sono iniziate il 29 settembre e interesserano soprattutto alcune zone: via Roma e piazza San Carlo, sono coinvolte via Principe Amedeo e via Eleonora Duse. Adam Sandler, però, è arrivato solamente oggi. Ad accoglierlo c'era anche il Torino. La società del presidente Urbano Cairo, infatti, ha colto l'occasione ed è riuscita ad avvicinare l'attore. E così Sandler si è ritrovato con in mano una maglia granata, una maglia del Torino, donata proprio dal club. Il tutto è successo questa mattina, durante una breve pausa dalle riprese sul set.
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Il club, ovviamente, ha poi condiviso una foto dell'attore sui social con anche un breve messaggio in uno dei commenti: “Hey Adam Sandler, thank you so much for your time and kindness. See you at the stadium next time you visit Turin! (Hey Adam Sandler, grazie per il tuo tempo e la tua gentilezza. La prossima volta che vieni a Torino ci vediamo allo stadio". Nella foto, condivisa dall'account social del club anche su X, si legge anche: “Adam Sandler con la maglia del Toro? Absolute cinema!". In un altro reel, sempre sul profilo social del Toro, si vedono Sandler che ringrazia per la maglia e altri attori del film. E chissà: forse un giorno lo vedremo davvero allo stadio Olimpico Grande Torino con la maglia granata.

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