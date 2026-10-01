Il video della consegna è diventato virale
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Il noto attore statunitense Adam Sandler, in questi giorni, si trova a Torino per girare un film. Il club granata è riuscito ad avvicinarlo e a donargli una maglia della squadra: un momento diventato immediatamente virale su tutti i social e condiviso dal club granata stesso.
Adam Sandler con la maglia del TorinoIn questi giorni Torino è diventata un set cinematografico. In città, infatti, sono in corso le riprese del terzo film Grown Ups 3, terzo capitolo della saga di commedie targata Netflix. In Italia il film sarà intitolato Un Weekend da bamboccioni 3. Le elegenti piazze, i bei palazzi e le strade della città sabauda saranno sfruttate per rappresentare Parigi. Nel film saranno presenti anche Chris Rock, Kevin James, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek, Maya Rudolph e Steve Buscemi. Ma soprattutto c'è Adam Sandler, popolarissimo attore americano.
I saluti del clubLe riprese sono iniziate il 29 settembre e interesserano soprattutto alcune zone: via Roma e piazza San Carlo, sono coinvolte via Principe Amedeo e via Eleonora Duse. Adam Sandler, però, è arrivato solamente oggi. Ad accoglierlo c'era anche il Torino. La società del presidente Urbano Cairo, infatti, ha colto l'occasione ed è riuscita ad avvicinare l'attore. E così Sandler si è ritrovato con in mano una maglia granata, una maglia del Torino, donata proprio dal club. Il tutto è successo questa mattina, durante una breve pausa dalle riprese sul set.
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