La divisa, frutto del consolidato lavoro con lo sponsor tecnico NOCTA segna un nuovo capitolo nella sperimentazione estetica del Venezia
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C'è un filo invisibile che lega il prato verde del Penzo alle pietre umide e secolari del cuore commerciale della città lagunare. Il Venezia ha deciso di rafforzare questo legame presentandolo al mondo sotto forma di maglia: la nuova quarta divisa per la stagione 2026/27 non è un semplice capo sportivo, ma un'immersione totale nell'identità marittima della città, un omaggio viscerale e audace allo storico Mercato del Pesce di Rialto. La divisa, frutto del consolidato sodalizio con lo sponsor tecnico NOCTA, il marchio Nike che fa capo alla galassia creativa di Drake, segna un nuovo capitolo nella sperimentazione estetica del club arancioneroverde.
Radiografie e "Venezia Acqua"Abbandonati i canoni tradizionali, il design sceglie di osare partendo da una base cromatica riconoscibile, una tonalità di azzurro ribattezzata "Venezia Acqua". Su questa base, che richiama le sfumature dei canali lagunari, prendono vita delle insolite e affascinanti grafiche a raggi X che ritraggono scheletri di pesci. Un pattern aggressivo e moderno che viene sapientemente smorzato dall'inserimento di un colletto dal taglio spiccatamente classico, creando una dicotomia visiva che esalta l'intera maglia e prosegue il percorso di innovazione stilistica intrapreso dalla società.
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Il progetto "Fish Bones" firmato da Clelia CadamuroPer svelare al pubblico la nuova divisa, la dirigenza lagunare ha scelto di scendere direttamente tra i banchi di vendita. La campagna di lancio ruota attorno a Fish Bones, un suggestivo progetto fotografico firmato da Clelia Cadamuro. Le istantanee catturano l'essenza cruda e verace della quotidianità veneziana: lische incastrate, scaglie argentee, cassette di legno accatastate e superfici perennemente bagnate diventano gli elementi di contorno ideali per esaltare il design della divisa. Un racconto per immagini che fotografa i ritmi incessanti e i gesti storici di un mestiere antico, fondendo la moda calcistica con il sudore e la salsedine del mercato cittadino.
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Il debutto contro l'Inter e la corsa agli storeIl tempismo della presentazione non è affatto casuale. La quarta divisa farà il suo debutto in un palcoscenico di primissimo piano: il lancio precede infatti di sole quarantotto ore l'attesissima sfida contro l'Inter, in programma per il 28 ottobre al Penzo. Per i tifosi e i collezionisti la corsa all'acquisto invece è già partita.
Il Fourth Kit 26/27 è sbarcato sul mercato in due versioni differenti, la "Venezia" e la "Match", ed è già disponibile per l'acquisto attraverso lo store digitale del club e presso tutta la rete dei negozi fisici.
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