C'è un filo invisibile che lega il prato verde del Penzo alle pietre umide e secolari del cuore commerciale della città lagunare. Il Venezia ha deciso di rafforzare questo legame presentandolo al mondo sotto forma di maglia: la nuova quarta divisa per la stagione 2026/27 non è un semplice capo sportivo, ma un'immersione totale nell'identità marittima della città, un omaggio viscerale e audace allo storico Mercato del Pesce di Rialto. La divisa, frutto del consolidato sodalizio con lo sponsor tecnico NOCTA, il marchio Nike che fa capo alla galassia creativa di Drake, segna un nuovo capitolo nella sperimentazione estetica del club arancioneroverde.

Radiografie e "Venezia Acqua"

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Il progetto "Fish Bones" firmato da Clelia Cadamuro

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Il debutto contro l'Inter e la corsa agli store

Abbandonati i canoni tradizionali, il design sceglie di osare partendo da una base cromatica riconoscibile, una tonalità di azzurro ribattezzata "". Su questa base, che richiama le sfumature dei canali lagunari, prendono vita delle insolite e affascinanti grafiche a raggi X che ritraggono. Un pattern aggressivo e moderno che viene sapientemente smorzato dall'inserimento di un, creando una dicotomia visiva che esalta l'intera maglia e prosegue il percorso di innovazione stilistica intrapreso dalla società.Per svelare al pubblico la nuova divisa, laha scelto di scendere direttamente tra i banchi di vendita. La campagna di lancio ruota attorno a Fish Bones, un suggestivo progetto fotografico firmato da. Le istantanee catturano l'essenza cruda e verace della quotidianità veneziana: lische incastrate, scaglie argentee, cassette di legno accatastate e superfici perennemente bagnate diventano gli elementi di contorno ideali per esaltare il design della divisa. Un racconto per immagini che fotografa i ritmi incessanti e i gesti storici di un mestiere antico, fondendo la moda calcistica con il sudore e la salsedine del mercato cittadino.Il tempismo della presentazione non è affatto casuale. La quarta divisa farà il suo debutto in un palcoscenico di primissimo piano: il lancio precede infatti di sole quarantotto ore l'attesissima sfida contro l' Inter , in programma per il 28 ottobre al Penzo. Per i tifosi e i collezionisti la corsa all'acquisto invece è già partita.

VENEZIA, ITALIA - 11 SETTEMBRE: Vista generale dell'interno dello stadio prima della partita di Serie A tra Venezia FC e ACF Fiorentina allo Stadio Pier Luigi Penzo l'11 settembre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Il Fourth Kit 26/27 è sbarcato sul mercato in due versioni differenti, la "Venezia" e la "Match", ed è già disponibile per l'acquisto attraverso lo store digitale del club e presso tutta la rete dei negozi fisici.