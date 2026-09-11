Ciro Immobile a cuore aperto. L'ex attaccante della Nazionale e della Lazio, tra le altre, ha toccato molteplici temi, intrattenendo la stampa a margine di alcuni eventi del "World Padel Tour". Dal ritiro all'andamento in campionato dei biancocelesti, passando per le nuove regole imposte dagli arbitri, vediamo le sue impressioni più rilevanti.

Immobile spiega il ritiro: "È stata una scelta legata al mio fisico"

Si parte, neanche a dirlo, dallae i confronti con il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. "e sono contento, avendo incassato molti attestati di stima da diversi interpreti. Soprattutto quello di Malagò mi ha colpito molto. Ruolo?e favorirne la crescita con la mia esperienza". Appendere gli scarpini al chiodo, poi, ha sorpreso molti, quasi tutti, ma non sembra una scelta improvvisata, anzi: ", perché avevo garantito che avrei continuato soltanto se ne fossi stato in grado.".

ROMA, ITALIA - 27 APRILE: Ciro Immobile della SS Lazio applaude i tifosi dopo la partita di Serie A TIM tra SS Lazio e Hellas Verona FC allo Stadio Olimpico il 27 aprile 2024 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

La "sua" Lazio è probabilmente la più piacevole sorpresa dell'inizio della Serie A. "Posso attendermi di tutto dalla Lazio, a dire il vero. Hanno iniziato bene il campionato e sul mercato si sono comportati bene, dato che sono arrivati calciatori che si stanno impegnando per Gattuso". A proposito del tecnico calabrese, Immobile ha soltanto elogi: "I giocatori lo stanno seguendo e lui è stato importante per il percorso della Lazio. Pur giocando senza pubblico, che so quanto conti a Roma, i ragazzi hanno motivazioni".

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È uno dei temi più importanti, quello dell'. Il classe 1990 ha spiegato che esista una differenza notevole tra le partite con il pubblico e quelle senza. Il cosiddetto "fattore campo" comporta dei punti, che invece ora non si possono aggiungere. Infine, una chiosa sulla nuova impostazione arbitrale: "Nessuno 0-0 fin qui è un bel segnale, soprattutto per i tifosi".