Roberto Mancini prepara il suo nuovo corso sulla panchina dell'Italia e la lista dei convocati per i prossimi impegni di Nations League potrebbe riservare diverse sorprese. Il commissario tecnico ha già allargato il radar a numerosi giovani e, secondo le indiscrezioni che arrivano in queste ore, alcuni nomi sembrano avere conquistato una posizione particolarmente favorevole nelle valutazioni dello staff azzurro. Tra questi ci sono Issa Doumbia, Samuele Inacio e Alessandro Romano, tre profili che potrebbero ricevere la chiamata per la prima tornata di partite del nuovo ciclo.

Mancini vuole un'Italia "giovane"

Per Doumbia i segnali sono particolarmente significativi. Mancini lo ha osservato dal vivo a Lisbona in occasione di Sporting-Galatasaray, proprio per valutarne da vicino le caratteristiche. Il centrocampista, classe 2004, è reduce dall'esperienza al Venezia e dal trasferimento allo Sporting e sembra essere entrato concretamente nei pensieri del ct. Una convocazione appare quindi possibile, anche se sarà necessario attendere la lista ufficiale per avere certezze.

Doumbia, Inacio e Romano saranno sicuramente convocati da Mancini. Retegui potrebbe seriamente non far parte della lista @SkySport pic.twitter.com/XfTk7NLgGA — Angelo (@Ang_2699) September 11, 2026

Attenzione anche a Samuele Inacio, giovane talento del Borussia Dortmund già passato dalle selezioni giovanili italiane. Le sue qualità offensive e la necessità di trovare nuove soluzioni nel reparto avanzato potrebbero favorire il suo ingresso nel gruppo della Nazionale maggiore. Anche in questo caso, però, è più corretto parlare di candidatura forte che di convocazione già definita.

Roberto Mancini, Ex Ct Arabia Saudita e adesso di nuovo tecnico dell'Italia (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

Discorso simile per Alessandro Romano, centrocampista del Cagliari che ha già dato il proprio assenso all'Italia dopo aver rappresentato la Svizzera a livello giovanile. Per lui resta legata alla procedura anche la questione dell'autorizzazione FIFA, elemento che impedisce di considerare la chiamata come già formalizzata.

A rischiare l'esclusione è invece Retegui

La possibile novità più pesante potrebbe però riguardare Mateo Retegui. L'attaccante resta nel radar di Mancini, ma la sua presenza nella prossima lista non appare scontata. Il ct sta valutando diverse alternative e il nuovo corso potrebbe lasciare fuori alcuni nomi considerati in precedenza punti fermi.

L'Italia tornerà in campo il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio, poi affronterà la Turchia in trasferta il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre e nuovamente la Turchia il 5 ottobre a Bologna. A novembre sono invece in programma Francia-Italia il 12 e Belgio-Italia il 15.