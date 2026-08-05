Il primo Derby della Madonnina stagionale si è concluso con un pari che, per quanto visto durante i 90 minuti, è stato il risultato più giusto. L'Inter, passata in vantaggio con il solito Dimarco, ha sofferto gli ingressi pesanti di Modric, Leao e Gonçalo Ramos, subendo il pari con un calcio di rigore di Nkunku. L'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu ha analizzato la gara ai microfoni di InterTv.

La prerogativa di Chivu

Il tecnico rumeno si è detto soddisfatto per la qualità offerta dalla sua squadra, nonostante i carichi di lavoro e le gambe ingessate: "Vedo una crescita, i ragazzi si stanno impegnando molto e in questi giorni abbiamo lavorato duramente. In questo momento non ci interessano troppo i risultati delle partite che giochiamo, ma vogliamo fare un buon lavoro e soprattutto crescere in condizione. Direi che, pur non essendo nella miglior condizione e non avendo le gambe brillanti".

PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 05: Luka Modric del AC Milan e Cristian Chivu del FC Internazionale dopo la partita di pre-stagione tra AC Milan e FC Internazionale all'Optus Stadium il 5 agosto 2026 a Perth, Australia. (Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

L'ex allenatore del Parma si è focalizzato esclusivamente sui progressi fisici e atletici dei suoi calciatori, non prestando particolare attenzione al risultato: "Al momento la nostra preoccupazione principale rimane l'integrità dei giocatori, la loro salute e la crescita della condizione fisica, rispettando i principi di quello che stiamo cercando di trasmettere e aggiungendo qualcosa a ciò che la squadra ha dimostrato di saper fare in questi anni".

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Ciò che ha e ciò che non ha funzionato

Nella seconda parte dell'intervista, il tecnico campione d'Italia si è soffermato sulle difficoltà iniziali riscontrate dalla sua squadra: "Probabilmente all'inizio della partita, abbiamo commesso qualchein più, abbiamo avuto un po' fretta nel fare le cose ma c'è stata anche la bravura degli avversari che ci hanno messo un po' in difficoltà con la loro pressione. Con il passare dei minuti siamo cresciuti, abbiamo trovato più vie d'uscita e direi che abbiamo giocato piuttosto bene".

PERTH, AUSTRALIA - AUGUST 05: Federico Dimarco dell'FC Internazionale in azione durante la partita di preseason tra AC Milan e FC Internazionale all'Optus Stadium il 5 agosto 2026 a Perth, Australia. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Infatti, dopo una prima mezz'ora a tinte rossonere, l'Inter ha controllato il pallino del gioco, arrivando con più facilità nei pressi della porta di Torriani, fino al gol stappa partita di Federico Dimarco. Adesso, per i nerazzurri, dopo il derby di Milano, c'è in programma il derby d'Italia contro la Juventus, sabato 8 agosto alle 13:00 ora italiana.