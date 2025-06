Intervistato a Rimini l'ex tecnico della Nazionale si è detto pentito di aver lasciato la guida degli Azzurri e ha anche risposto alle polemiche sul suo like al post in cui Acerbi spiega il perché del rifiuto alla convocazione.

Ora come ora Mancio è senza squadra. E sono di questi giorni alcune voci di mercato che lo hanno accostato all' Inter rimasto orfano di Inzaghi dopo la sconfitta nella finale di Champions League . E sul fatto che possa trovare una nuova panchina l'ex allenatore dei nerazzurri ha dichiarato: "La panchina manca, ma fa parte del lavoro. Se la troverò? Il calcio è strano, vediamo nelle prossime settimane cosa succede”. Subito dopo è passato a parlare della Nazionale.

Il suo pensiero si è subito rivolto all'ì importante sfida che aspetta la squadra di Spalletti : quella contro la Norvegia per la qualificazione ai prossimi Mondiali: "Credo sia importante partire col piede giusto. La Norvegia è una buona squadra e le gare vanno giocate". In seguito Mancini ha parlato della fine del suo incarico da CT della Nazionale e si è detto pentito di aver lasciato.

Il like al post di Acerbi

Mancini ha anche replicato a Luciano Spalletti dopo il suo like al post di Francesco Acerbi. Il difensore dell'Inter ha detto no alla convocazione in maglia azzurra, spiegando attraverso i social tutte le motivazioni legate al suo rifiuto con parole piuttosto dure nei confronti del ct. Ad alimentare il polverone delle polemiche, però, ha contribuito anche il 'like' dell'ex ct degli Azzurri... "Ma dico io: ci saranno cose più importanti, no?" , ha tagliato corto il tecnico.