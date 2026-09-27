Roberto Mancini divide l’Italia in due. In vista della trasferta di Nations League contro la Turchia, il commissario tecnico ha deciso di lasciare a Coverciano dieci dei 33 calciatori attualmente a disposizione. Tra loro ci sono Nicolò Barella, Daniel Maldini e Gianluca Mancini. Una scelta legata alla programmazione dei prossimi impegni e non a esclusioni di natura tecnica: gli azzurri rimasti in Italia seguiranno un lavoro specifico con parte dello staff.

La decisione arriva all’interno di una finestra particolarmente intensa. Dopo l’esordio contro il Belgio, l’Italia affronterà la Turchia a Bursa il 28 settembre, la Francia a Saint-Denis il 2 ottobre e nuovamente i turchi a Bologna il 5. Quattro partite in undici giorni che hanno spinto Mancini a distribuire il lavoro tra i giocatori a disposizione.

Barella e altri nove restano a Coverciano

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Una rosa ampia per quattro partite in undici giorni

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