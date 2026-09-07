Un pari subito all'ultimo minuto che non mina le certezze del Milan: un punto a testa nel big match contro la Juventus, smuovendo la classifica ma lasciando la vetta di serie A a Roma e Inter, le squadre più in forma del momento, a punteggio pieno. Il tecnico rossonero Ruben Amorim in conferenza stampa ha analizzato con estrema lucidità la prestazione contro i bianconeri e in particolar modo il finale, che è costato due punti alla sua squadra. Nel suo commento cosa si può migliorare ma anche i possibili obiettivi della squadra, chiedendogli anche delle prospettive scudetto. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>