A poche ore da Juventus-Napoli, una sfida che mette di fronte due delle principali protagoniste del calcio italiano in un momento di difficoltà, Dino Zoff ha analizzato il momento delle squadre guidate da Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, entrambe chiamate a ritrovare continuità per non compromettere le proprie ambizioni in campionato, che li vede già a -11 dalla vetta occupata dalla solita Inter e dalla Lazio di Gennaro Gattuso, attualmente impegnato nella partita contro il Cagliari. L'ex portiere, che ha vestito entrambe le maglie nel corso della sua carriera, conosce bene le aspettative delle due piazze e ha sottolineato come il prestigio dei club non sia sufficiente senza risultati concreti.

Juventus-Napoli: le dichiarazioni di Dino Zoff

Intervistato da Fanpage.it, Zoff ha innanzitutto ricordato con piacere le proprie esperienze a Torino e Napoli, soffermandosi sull'accoglienza ricevuta dai tifosi di entrambe le società: "Sono stato benissimo sia a Napoli che a Torino. Ho ricevuto applausi ancora prima di scendere in campo, anche dopo il mio trasferimento alla Juventus e conservo ricordi molto belli di entrambe le esperienze. Qualche risultato non è stato all'altezza delle aspettative, ma non posso che ringraziare entrambe le piazze per tutto quello che mi hanno dato".

TORINO, ITALIA - 18 MARZO: Il giocatore della Juventus Dino Zoff prima di Juventus - Udinese il 18 marzo 1990 a Torino, Italia. (Foto di Juventus FC - Archive/Juventus FC via Getty Images)

Dopo ha sottolineato l'importanza della sfida tra due squadre costruite per ambire alle prime posizioni, evidenziando la necessità di non perdere ulteriore terreno dalla vetta: "Sono due squadre che potenzialmente devono fare di più, sono costruite entrambe per le prime posizioni. Credo che sia una partita importante proprio per questo, perché altrimenti il distacco dalle prime rischia di allungarsi troppo".

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Successivamente ha parlato di: ", che stanno facendo bene. Sono, ma sono due buonissimi portieri".

Poi ha ribadito le grandi ambizioni della Juventus, sottolineando l'importanza del sostegno dei tifosi anche nei momenti più difficili: "Il campionato della Juventus deve essere sempre da primi posti. Più che le aspettative, è proprio quello che ci si aspetta da una squadra del genere. Bisogna sempre lottare per determinati obiettivi, altrimenti la situazione si fa complicata. Io ne ho vissute, posso dirlo in prima persona. C'è da dire che quando i tifosi sono abituati bene, come lo sono alla Juventus, è chiaro che ogni cosa diventa più grande ma è in momenti come questi che c'è bisogno di tutti".

Infine, ha evidenziato la necessità di una risposta caratteriale da parte di entrambe le squadre: "Credo che entrambe, al di là dei singoli ruoli e del centrocampo, debbano tirare fuori il carattere. Non è una questione che riguarda un reparto piuttosto che un altro, ma il comportamento generale della squadra. Servono determinazione e forza da portare in campo per cercare di arrivare ad un risultato positivo e per evitare di peggiorare la situazione".