Pape Matar Sarr è diventato l'ottavo acquisto ufficiale della sessione estiva di calciomercato della Juventus. Dopo il mancato arrivo di Franck Kessié, approdato all'Atalanta, i bianconeri hanno chiuso per il mediano senegalese in prestito con riscatto condizionato. Il classe 2002, intanto, ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo tesserato della Juventus.

Juventus, parla Sarr: "Qui hanno giocato grandi campioni"

È ai canali ufficiali del club che Pape Sarr ha affidato le sue prime impressioni in questa veste nuova. L'ormai ex Tottenham si è detto orgoglioso e intenzionato a partire col piede giusto. Intanto, spazio all'elogio didi lingua francese come lui che, in passato, hanno indossato la maglia bianconera: "Ricordo Zidane, Pogba, Platini. Sono in una società e in una squadra top, per questo sono contento di poter iniziare presto a giocare con questi colori".

TORINO, ITALIA - 1 SETTEMBRE: Il nuovo acquisto Pape Matar Sarr della Juventus posa allo JTC il 1 settembre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Interpellato sulle sue caratteristiche tecniche, Sarr non ha esitato: "Sono un calciatore che gioca box to box. Non mi dispiace anche segnare e aiutare la squadra in fase difensiva. Voglio proteggere la difesa e aiutare a giocar bene". In bianconero il calciatore arriva con un obiettivo personale ben definito: "Voglio calarmi nelle dinamiche della squadra perché la Juventus è un grande club, con storia e quello che ha vinto più titoli".

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Nessuna voglia di spingersi fin troppo lontano con lo sguardo. Sarr, al momento, pensa alla necessità di giocare bene partita per partita con l'obiettivo di squadra che rimane vincere il maggior numero possibile di match. In merito a un esempio da seguire nella sua avventura da calciatore della Juventus, il 23enne ha risposto così: "Fra gli ex calciatori bianconeri mi ispirerei a". Ai sostenitori del club, infine, un messaggio importante: "Ciao tifosi juventini.Forza Juventus".