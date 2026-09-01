Pape Matar Sarr è ufficialmente il nuovo centrocampista a disposizione di Spalletti. Il classe 2002 senegalese si dice orgoglioso e pronto ad iniziare.
Juventus, tutti pazzi per Vicario: super prestazione e complimenti dei tifosi
Pape Matar Sarr è diventato l'ottavo acquisto ufficiale della sessione estiva di calciomercato della Juventus. Dopo il mancato arrivo di Franck Kessié, approdato all'Atalanta, i bianconeri hanno chiuso per il mediano senegalese in prestito con riscatto condizionato. Il classe 2002, intanto, ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo tesserato della Juventus.
Juventus, parla Sarr: "Qui hanno giocato grandi campioni"È ai canali ufficiali del club che Pape Sarr ha affidato le sue prime impressioni in questa veste nuova. L'ormai ex Tottenham si è detto orgoglioso e intenzionato a partire col piede giusto. Intanto, spazio all'elogio di campioni di lingua francese come lui che, in passato, hanno indossato la maglia bianconera: "Ho avuto subito l'impressione di essere in un grande club dati i grandi calciatori che sono stati qui. Ricordo Zidane, Pogba, Platini. Sono in una società e in una squadra top, per questo sono contento di poter iniziare presto a giocare con questi colori".
Interpellato sulle sue caratteristiche tecniche, Sarr non ha esitato: "Sono un calciatore che gioca box to box. Non mi dispiace anche segnare e aiutare la squadra in fase difensiva. Voglio proteggere la difesa e aiutare a giocar bene". In bianconero il calciatore arriva con un obiettivo personale ben definito: "Voglio calarmi nelle dinamiche della squadra perché la Juventus è un grande club, con storia e quello che ha vinto più titoli".
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