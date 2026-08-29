Come un fulmine a ciel sereno, l'Atalanta è a un passo da Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, corteggiato per un'estate intera dalla Juventus, ha rifiutato le avance del club bianconero per motivi di durata contrattuale e la Roma, seppur interessata, non ha mai affondato il colpo decisivo. Così, come riporta Gianluca Di Marzio, si è affacciata con prepotenza l'Atalanta ed è vicinissima a regalare a Sarri un rinforzo di primo livello a centrocampo.

Dove tutto ebbe inizio

L'approdo di Franck Kessie all'Atalanta sembra ormai imminente. Per il centrocampista, nonché capitano della, si tratterebbe di un ritorno. Infatti, gli scout della Dea lo individuarono quando il Presidente giocava alla, club ivoriano, nel 2015. Portato a Bergamo e girato in prestito per una stagione alesplode definitivamente nella magica annata del 2016/17, la prima di, terminata con la storica qualificazione in

GEDDA, ARABIA SAUDITA – 25 aprile 2026: Franck Kessié dell'Al Ahli esulta dopo il primo gol della sua squadra, segnato dal compagno Feras Al-Brikan (non visibile in foto), durante la finale della AFC Champions League Elite tra Al Ahli e FC Machida Zelvia, disputata al King Abdullah Sports City il 25 aprile 2026 a Gedda, in Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images).

Ad accaparrarsi le prestazioni del trattore dai piedi educatissimi dagli undici metri fu il Milan. Era l'estate del 2017, del "Passiamo alle cose formali" del duo Mirabelli - Fassone. Pagato 28 milioni di euro, Kessie diventa il perno del centrocampo del diavolo in ogni gestione, sportiva e dirigenziale. Box to box, rigorista quasi infallibile, dominatore dei contrasti e duelli fisici: l'ivoriano si trasforma in un giocatore totale. L'annata in cui tocca il picco più alto è la 2020/21, in cui realizza 14 gol in 50 partite, ma è nella seguente che entra nella storia del Milan grazie alla vittoria dello Scudetto, prima di incrinare per sempre il rapporto con il tifo rossonero decidendo di andare via a parametro zero.

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Cosa aggiunge al centrocampo della Dea