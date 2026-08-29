Sembrava fatta per l'approdo dell'ivoriano alla Juventus, invece l'Atalanta sembra la destinazione più probabile
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Come un fulmine a ciel sereno, l'Atalanta è a un passo da Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, corteggiato per un'estate intera dalla Juventus, ha rifiutato le avance del club bianconero per motivi di durata contrattuale e la Roma, seppur interessata, non ha mai affondato il colpo decisivo. Così, come riporta Gianluca Di Marzio, si è affacciata con prepotenza l'Atalanta ed è vicinissima a regalare a Sarri un rinforzo di primo livello a centrocampo.
Dove tutto ebbe inizioL'approdo di Franck Kessie all'Atalanta sembra ormai imminente. Per il centrocampista, nonché capitano della Costa d'Avorio, si tratterebbe di un ritorno. Infatti, gli scout della Dea lo individuarono quando il Presidente giocava alla Stella Adjame, club ivoriano, nel 2015. Portato a Bergamo e girato in prestito per una stagione al Cesena, Kessie esplode definitivamente nella magica annata del 2016/17, la prima di Gasperini, terminata con la storica qualificazione in Europa League.
Ad accaparrarsi le prestazioni del trattore dai piedi educatissimi dagli undici metri fu il Milan. Era l'estate del 2017, del "Passiamo alle cose formali" del duo Mirabelli - Fassone. Pagato 28 milioni di euro, Kessie diventa il perno del centrocampo del diavolo in ogni gestione, sportiva e dirigenziale. Box to box, rigorista quasi infallibile, dominatore dei contrasti e duelli fisici: l'ivoriano si trasforma in un giocatore totale. L'annata in cui tocca il picco più alto è la 2020/21, in cui realizza 14 gol in 50 partite, ma è nella seguente che entra nella storia del Milan grazie alla vittoria dello Scudetto, prima di incrinare per sempre il rapporto con il tifo rossonero decidendo di andare via a parametro zero.
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Cosa aggiunge al centrocampo della DeaGli ultimi anni di carriera, complici delle scelte non azzeccate dal punto di vista sportivo, a differenza di quello finanziario, hanno fatto cadere nel dimenticatoio il centrocampista dominante ammirato in Italia. L'ultimo Mondiale, giocato con la fascia al braccio, ha fatto rivedere un Kessie in gran spolvero, sul piano della tenuta fisica e atletica, tutt'altro che scontato considerando gli anni in Arabia. Nel centrocampo di Sarri, l'ivoriano andrà a ricoprire il ruolo di mezz'ala destra, svolgendo i compiti che l'allenatore toscano dava ad Allan, nei suoi anni al Napoli. La coesistenza con Ederson non è scontata, ma toccherà all'ex tecnico della Lazio trovare una collocazione in campo a un giocatore che a Bergamo conoscono bene e che non vedono l'ora di rivedere, nove anni dopo.
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