Milano è alle spalle, Kessie sorride e urla: "Forza Barça"...

Dopo tre stagioni in Arabia Saudita, Franck Kessie è pronto a voltare pagina. L'ex centrocampista del Milan lascia infatti l'Al Ahli, con cui non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, e torna a essere uno dei profili più interessanti del mercato internazionale. La notizia è destinata ad accendere l'interesse di diversi club europei e, in particolare, di due big della Serie A: Napoli e Juventus. Entrambe sono infatti alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo e il nome dell'ivoriano rappresenta un'occasione di grande esperienza e qualità.

Kessie è obiettivo in Italia, sulle sue tracce ci sono il Napoli e la Juventus

Kessie, che in Italia ha lasciato un ottimo ricordo con la maglia del Milan, conosce perfettamente il campionato e non avrebbe bisogno di un lungo periodo di adattamento. Le sue caratteristiche – forza fisica, capacità di recuperare palloni, inserimenti offensivi e leadership – lo rendono un profilo ideale per qualsiasi squadra che punti ai vertici. Il club saudita invece lo ha salutato così: "L'Al Ahli esprime la sua più sincera gratitudine a Franck Kessié in seguito a un eccezionale viaggio di tre anni con la squadra".

Il Napoli segue con attenzione l'evolversi della situazione. Il club azzurro valuta diversi nomi per rafforzare il centrocampo e l'esperienza internazionale dell'ivoriano rappresenta un elemento di grande interesse, soprattutto in vista di una stagione ricca di impegni tra campionato e coppe. Anche la Juventus osserva gli sviluppi. I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista in grado di garantire equilibrio e personalità e Kessie risponde all'identikit di un giocatore già abituato a gestire la pressione delle grandi piazze.

📲👋🏻💚 Merih Demiral saying goodbye to Franck Kessie via [IG]:

"Thank you for everything my friend ❤️." pic.twitter.com/mCbJg0axOS — Ahli Central (@AhliCentral1) July 2, 2026

Molto dipenderà dalle richieste economiche del calciatore. Dopo gli anni trascorsi nel campionato saudita, l'ingaggio potrebbe rappresentare l'ostacolo principale per un ritorno in Serie A. Sia Napoli che Juventus dovranno quindi valutare la sostenibilità di un'eventuale operazione, cercando la formula più adatta.

L'addio all'Al Ahli apre comunque scenari interessanti. A 29 anni, Kessie è ancora nel pieno della maturità calcistica e potrebbe rappresentare un rinforzo di alto livello per qualsiasi club europeo. Nelle prossime settimane il suo futuro entrerà nel vivo, con il mercato pronto a contendersi uno dei centrocampisti più esperti e completi disponibili a parametro zero.