La Lazio si gode i 13 punti in classifica e la vetta condivisa con Roma e Inter. La sua porta rimane inviolata a Venezia grazie a un'ottima prestazione del portiere di nazionalità greca, Christos Mandas. L'estremo difensore ha intercettato il primo rigore da quando gioca in Serie A, rispolverando una vecchia sana abitudine.

Lazio, Mandas in versione Mr. Penalty: 5 rigori parati su 17 in carriera

Senza quell'intervento, la sua Lazio probabilmente avrebbe vissuto una serata molto diversa. Lo stessoha confermato che si sia trattata di una partita fortunata per i biancocelesti. Oltre alla, però, la formazione capitolina deve soprattutto ringraziare il proprio portiere tornato a fare quello che più gli piace: parare un calcio di rigore. Quello intercettato al 17° minuto, neutralizzando Yeboah, è statoper Mandas.

VENEZIA, ITALIA - 19 SETTEMBRE: Davide Renzetti, Christos Mandas ed Edoardo Motta della SS Lazio festeggiano la vittoria dopo la partita di Serie A tra Venezia FC e SS Lazio allo Stadio Pier Luigi Penzo il 19 settembre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

In totale la sua partita racconta di 7 tiri intercettati, clean sheet, due grandi occasioni salvate e, appunto, la massima punizione cancellata. La prestazione da incorniciare del portiere ha così portato il computo dei penalty intercettati a 5. Avendone fronteggiati 17 in carriera, si tratta di un rendimento estremamente positivo. La percentuale dei salvataggi è dunque pari a 29.4%, quasi uno su tre. Con Gattuso è diventato il titolare indiscusso della porta, lasciata vacante da Ivan Provedel. In stagione, sono già 3 i clean sheets su 5 presenze.

Caricamento post Instagram...

E pensare che agli inizi della carriera, Mandas puntasse a giocare in attacco. Gli piaceva tirare i calci da fermo e così il primo mister lo mise in porta, dandogli la possibilità di calciare punizioni e rigori. È così che è nato Mr. Penalty, e in una competizione in patria da Under 15, intercettò ben. La Lazio e Gattuso possono godersi la propria nuova saracinesca, destinata a diventare tra le più granitiche del campionato.