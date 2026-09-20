Il portiere greco ha intercettato il primo rigore da quando veste la maglia della Lazio
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La Lazio si gode i 13 punti in classifica e la vetta condivisa con Roma e Inter. La sua porta rimane inviolata a Venezia grazie a un'ottima prestazione del portiere di nazionalità greca, Christos Mandas. L'estremo difensore ha intercettato il primo rigore da quando gioca in Serie A, rispolverando una vecchia sana abitudine.
Lazio, Mandas in versione Mr. Penalty: 5 rigori parati su 17 in carrieraSenza quell'intervento, la sua Lazio probabilmente avrebbe vissuto una serata molto diversa. Lo stesso Gattuso ha confermato che si sia trattata di una partita fortunata per i biancocelesti. Oltre alla sorte benevola, però, la formazione capitolina deve soprattutto ringraziare il proprio portiere tornato a fare quello che più gli piace: parare un calcio di rigore. Quello intercettato al 17° minuto, neutralizzando Yeboah, è stato il primo in Serie A per Mandas.
In totale la sua partita racconta di 7 tiri intercettati, clean sheet, due grandi occasioni salvate e, appunto, la massima punizione cancellata. La prestazione da incorniciare del portiere ha così portato il computo dei penalty intercettati a 5. Avendone fronteggiati 17 in carriera, si tratta di un rendimento estremamente positivo. La percentuale dei salvataggi è dunque pari a 29.4%, quasi uno su tre. Con Gattuso è diventato il titolare indiscusso della porta, lasciata vacante da Ivan Provedel. In stagione, sono già 3 i clean sheets su 5 presenze.
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