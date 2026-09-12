Gennaro Gattuso è intervenuto nel pre partita ai microfoni di DAZN alla vigilia di Lazio-Milan. Le due squadre si giocheranno punti pesanti nel match delle ore 18, ma a far rumore nel pre gara sono state le dichiarazioni dell'allenatore su uno dei suoi giocatori dal potenziale più alto, Nuno Tavares.

Gattuso spietato su Tavares: "È da Real ma ha buttato 100 milioni"

Le dichiarazioni del mister della Lazio nel pre partita hanno voluto esaltare le qualità e le grandissime potenzialità del suo terzino, spiegando in diretta che potrebbe arrivare a giocare nel Real Madrid ma che a frenarlo è l'aspetto mentale. Per rendere al meglio il concetto,ha raccontatoNuno Tavares, dopo la scomparsa dei genitori, avrebbe ricevuto diversi milioni di euro e li avrebbe sprecati tutti.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico: "Ho sempre detto che è da Real Madrid e faccio un esempio che ho fatto l'altro giorno col direttore Fabiani: gli sono venuti a mancare i genitori e gli hanno lasciato 100 milioni, lui in 5 anni se li è fumati".

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L'elogio di Gattuso: "La sua carriera è questa, poteva fare 10 anni nel Real Madrid"

verso il laterale biancoceleste spiegando come un carattere del genere possa stare all'interno del gruppo squadra se presente in uno o due elementi, sottolineando comunque che si tratta diche avrebbe potuto raccogliere ben altro dalla sua carriera.

UDINE, ITALIA - 07 SETTEMBRE: Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, osserva durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e SS Lazio allo Stadio Friuli il 07 settembre 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Di seguito le parole del mister: "Nuno è particolare e dopo una partita ha bisogno del suo tempo. In una squadra puoi permetterti un Nuno o due Nuno, ma è un ragazzo perbene. Bisogna entrargli nella testa, però sa di essere fortissimo. Per le qualità che possiede poteva fare 10 anni nel Real Madrid".