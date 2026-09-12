L'allenatore della squadra biancoceleste ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti su un suo giocatore alla vigilia del match contro il Milan
Confronto acceso in tre lingue diverse, Gattuso non stringe la mano all'opinionista
Gennaro Gattuso è intervenuto nel pre partita ai microfoni di DAZN alla vigilia di Lazio-Milan. Le due squadre si giocheranno punti pesanti nel match delle ore 18, ma a far rumore nel pre gara sono state le dichiarazioni dell'allenatore su uno dei suoi giocatori dal potenziale più alto, Nuno Tavares.
Gattuso spietato su Tavares: "È da Real ma ha buttato 100 milioni"Le dichiarazioni del mister della Lazio nel pre partita hanno voluto esaltare le qualità e le grandissime potenzialità del suo terzino, spiegando in diretta che potrebbe arrivare a giocare nel Real Madrid ma che a frenarlo è l'aspetto mentale. Per rendere al meglio il concetto, Gattuso ha raccontato un aneddoto legato alla vita privata del calciatore: Nuno Tavares, dopo la scomparsa dei genitori, avrebbe ricevuto diversi milioni di euro e li avrebbe sprecati tutti.
Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico: "Ho sempre detto che è da Real Madrid e faccio un esempio che ho fatto l'altro giorno col direttore Fabiani: gli sono venuti a mancare i genitori e gli hanno lasciato 100 milioni, lui in 5 anni se li è fumati".
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L'elogio di Gattuso: "La sua carriera è questa, poteva fare 10 anni nel Real Madrid"Gattuso ha proseguito nel suo elogio verso il laterale biancoceleste spiegando come un carattere del genere possa stare all'interno del gruppo squadra se presente in uno o due elementi, sottolineando comunque che si tratta di un ragazzo perbene che avrebbe potuto raccogliere ben altro dalla sua carriera.
Di seguito le parole del mister: "Nuno è particolare e dopo una partita ha bisogno del suo tempo. In una squadra puoi permetterti un Nuno o due Nuno, ma è un ragazzo perbene. Bisogna entrargli nella testa, però sa di essere fortissimo. Per le qualità che possiede poteva fare 10 anni nel Real Madrid".
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