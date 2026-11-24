Il rapporto tra la tifoseria laziale e Claudio Lotito resta profondamente compromesso. Da mesi il tifo organizzato porta avanti la contestazione nei confronti del presidente e della gestione societaria attraverso una forma di protesta molto precisa: disertare le partite casalinghe all'Olimpico, continuando invece a seguire la squadra in trasferta. Una scelta che non ha subito modifiche nemmeno davanti ai risultati positivi della formazione biancoceleste e agli appelli arrivati dall'ambiente laziale per ricucire la frattura. Anche il pacchetto promozionale proposto dalla società per alcune partite interne non ha convinto i sostenitori a cambiare posizione. Adesso arriva però una decisione inattesa: il 6 dicembre, in occasione di Lazio-Atalanta, i tifosi torneranno sugli spalti. Non si tratta di una pace con Lotito né della fine della protesta. Sarà un'eccezione alla linea del boicottaggio, accompagnata dalla volontà di continuare a contestare la società anche all'interno dello stadio.

Lazio-Atalanta, il ritorno all'Olimpico non è una tregua con Lotito

La decisione nasce dalla volontà di manifestare vicinanza all'allenatore, che durante le trasferte hanno più volte raggiunto il settore ospiti per salutare e ringraziare i sostenitori presenti. Nel comunicato viene riconosciuto anche il comportamento del tecnico, che avrebbe sempre rispettato la scelta della tifoseria, pur manifestando. Il 6 dicembre rappresenterà quindi un'occasione per ritrovare la squadra dal vivo, ma anche per coinvolgere le famiglie e i più giovani che hanno aderito alla protesta rinunciando alla presenza allo stadio., facendo trovare ai giocatori un ambiente particolarmente caloroso.

La precisazione più importante riguarda però la contestazione: il ritorno sugli spalti non significa la fine del boicottaggio. Durante Lazio-Atalanta la protesta proseguirà anche all'interno dell'Olimpico. Successivamente, la linea annunciata rimarrà quella adottata negli ultimi mesi, con la presenza nelle trasferte e nei derby e la possibilità di scegliere autonomamente eventuali altre occasioni per tornare.

Roma, Italia – 21 novembre: Tijjani Noslin della SS Lazio. Festeggia dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di Serie A tra SS Lazio e US Lecce allo Stadio Olimpico. Il 21 novembre 2026 a Roma, Italia. (Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

Il comunicato dei tifosi: "Un mese di lazialità"

I sostenitori biancocelesti hanno accompagnato l'annuncio con una lunga nota, nella quale spiegano le ragioni della scelta,e chiariscono che l'ingresso per Lazio-Atalanta non deve essere interpretato come un passo indietro. Ecco il testo integrale del comunicato:

"Un mese di lazialità. A dicembre abbiamo deciso di regalarci un mese intero di Lazio. Un anno fa questa sarebbe stata la normalità per il popolo biancoceleste ma purtroppo, un presidente tiranno e la sua pletora di tifosi giallorossi, ci hanno costretto a quell'estremo atto di amore che ci ha portato lontano da casa nostra.

Poche eccezioni si sono distinte, tra tutti sicuramente ci sono mister Gattuso, che più volte ha ribadito di capire ed accettare la nostra decisione. Esprimendo però il 'sogno' di vedere lo stadio Olimpico pieno della sua gente, e la sua squadra (plasmata ad immagine e somiglianza del mister) che ad ogni trasferta è venuta sotto il settore ospiti a prendersi il meritato applauso e sappiamo che ci sono vicini!

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Questo non vuol dire bloccare la contestazione, che per questa partita continuerà dentro lo stadio, o erroneamente pensare che si rientri definitivamente. È solo l'ennesima prova di unità e compattezza di un popolo contro un despota. La protesta proseguirà con le stesse modalità di inizio anno, si continuerà a presenziare solo in trasferta ed ai derby e poi, se e quando lo vogliamo tutti noi, sceglieremo (forse) qualche altra giornata di lazialità.

Il nostro giudizio completamente negativo sui comportamenti del signor Lotito. Della gestione vergognosa ed approssimativa della prima società della capitale, ci fanno restare fermi nella convinzione che un cambio sia urgente per stare al passo con quel mondo del calcio. Che viaggia ad una velocità tripla rispetto alla nostra Lazio.

Come già detto quando abbiamo deciso di non abbonarci e di seguire la Lazio solo in trasferta. Anche questa volta chi vuole restare fuori è libero di farlo. Chi invece vuole seguirci si prepari a vivere con noi 90 minuti di puro amore!".