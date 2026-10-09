Tra due mesi andranno in scena le elezioni per la presidenza della FIGC. Negli ultimi giorni, infatti, a seguito di una decisone della Giunta Federale, la massima istituzione del calcio italiano è stata commissariata. In questo momento, il ruolo di commissario lo ricopre Giovanni Malagò il quale, nel mese di giugno, aveva vinto le elezioni per la presidenza della Federcalcio Italiana. Tuttavia, al momento della candidatura e del successo raggiunto, l'ex numero uno del CONI non era tesserato. Di conseguenza, si è arrivati alla scelta del commissariamento della FIGC e, a seguito di contatti tra le parti, Malagò sta ricoprendo questo ruolo. Inoltre, in vista delle prossime elezioni, il classe 1959 potrebbe essere l'unico candidato e, quindi, è sicuro della vittoria.

FIGC, il 14 dicembre si terranno le elezioni

Avendo ottenuto la nomina di commissario della FIGC, adesso Malagò può essere tesserato e, di conseguenza, candidato in maniera regolare le per elezioni. Il, a Roma, avrà luogo l'assemblea con la quale verrà votato il nuovo presidente della FIGC. Il classe 1959, con ogni probabilità, sarà l'unico candidato. Inoltre, è sicuro della vittoria avendo già vinto a giugno avendo con l'appoggio soprattutto della maggior parte dei club che militano in Serie A . In questo modo e con le rielezioni che si terranno a dicembre, il calcio italiano evita pesanti ripercussioni e, soprattutto, non rischierà di perdere la possibilità di ospitare l'delinsieme alla. Di seguito, ilche la Federcalcio Nazionale ha diramato nelle ultime ore:

Cortina D'Ampezzo, Italia - 15 marzo 2026: Giovanni Malagò, Presidente di Milano-Cortina 2026, saluta durante la cerimonia delle medaglia dello slalom maschile nel nono giorno delle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 al Tofane Alpine Skiing Centre. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

"Il commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11:00 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. All’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l’elezione del presidente dell’Assemblea; l’elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4, dello Statuto Federale; l’elezione del presidente federale".