Ruben Amorim, allenatore del Milan della prossima stagione, ha appena iniziato la propria vita milanese
Il Milan regna del derby con la grande festa di Modric e compagni a San Siro
La rivoluzione, tanto auspicata, in casa Milan c'è stata. Il proprietario Gerry Cardinale ha deciso, dopo l'umiliante sconfitta contro il Cagliari, costata l'accesso diretto alla Champions League, di fare fuori l'intera dirigenza. Via il DS Igli Tare, via l'AD Giorgio Furlani, via Geoffrey Moncada e via Max Allegri. Smembrata l'area tecnica del diavolo, Cardinale e il braccio destro Ibrahimovic hanno tenuto una serie di colloqui per assegnare i ruoli vacanti. La prima scelta, in ordine cronologico, è stata quella dell'allenatore. I rossoneri, dopo aver accarezzato il sogno Iraola, poi passato al Liverpool, hanno deciso di fare all-in su Ruben Amorim.
Comincia la rivoluzioneAl tecnico portoghese, ex Sporting Lisbona e Manchester United, sono state affidate interamente le chiavi della parte sportiva del Milan. Amorim avrà pieni poteri nella scelta dei calciatori, come già successo con il primo acquisto, record nella storia del club, Gonçalo Ramos. Un modo, quello voluto da Cardinale, per restare in sintonia con l'allenatore e comprare calciatori con caratteristiche funzionali al suo modo di giocare.
Il primissimo colpo dell'era Amorim al Milan è stato Gonçalo Ramos. Per l'ex attaccante del PSG, i rossoneri hanno sborsato 74 milioni più bonus, che ne ha fatto l'acquisto più costoso della storia del diavolo. Ma l'intenzione del Milan non è quella di fermarsi. Infatti, diverse voci danno per molto vicino l'arrivo di Mario Gila dalla Lazio per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. L'accordo col difensore centrale spagnolo è già stato trovato, a circa 4 milioni e mezzo l'anno. Due operazioni, una ormai ufficiale e l'altra in dirittura d'arrivo, che rendono il Milan la società italiana più "spendacciona" ma, allo stesso tempo, la più rinforzata dopo la scorsa annata di Serie A.
🔴⚫️🇵🇹 Lo sbarco di Ruben #Amorim a Linate. Comincia oggi l'avventura del portoghese, nuovo allenatore del #Milan pic.twitter.com/tcJQvAxPjq— Antonio Vitiello (@AntoVitiello) July 6, 2026
Le prime parole da allenatore del MilanRuben Amorim è atterrato quest'oggi a Milano per iniziare la sua avventura col club sette volte campione d'Europa. Ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti a Linate, esibendosi anche con l'italiano: "Dopo lo United mi ero ripromesso di scegliere sfide meno impegnative... E invece eccomi qua: il Milan è una prova ancora più grande". Alla domanda se ha scelto il Milan per vincere ha risposto: "Ovvio. Non sono ingenuo, so che abbiamo tantissimo da fare. Ma se sei l'allenatore del Milan non puoi non giocare per vincere". Il portoghese sta raggiungendo in questi minuti Casa Milan per visitare la sede e il museo del club e, se i tempi lo permetteranno, visiterà anche San Siro. Per domani, invece, è previsto il primo contatto con Milanello. La nuova era del Milan targata Ruben Amorim ha inizio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA