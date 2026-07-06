La rivoluzione, tanto auspicata, in casa Milan c'è stata. Il proprietario Gerry Cardinale ha deciso, dopo l'umiliante sconfitta contro il Cagliari, costata l'accesso diretto alla Champions League, di fare fuori l'intera dirigenza. Via il DS Igli Tare, via l'AD Giorgio Furlani, via Geoffrey Moncada e via Max Allegri. Smembrata l'area tecnica del diavolo, Cardinale e il braccio destro Ibrahimovic hanno tenuto una serie di colloqui per assegnare i ruoli vacanti. La prima scelta, in ordine cronologico, è stata quella dell'allenatore. I rossoneri, dopo aver accarezzato il sogno Iraola, poi passato al Liverpool, hanno deciso di fare all-in su Ruben Amorim.

Comincia la rivoluzione

Al tecnico portoghese, ex, sono state affidate interamente le chiavi della parte sportiva delavrà pieni poteri nella scelta dei calciatori, come già successo con il primo acquisto, record nella storia del club, Gonçalo Ramos . Un modo, quello voluto da, per restare in sintonia con l'allenatore e comprare calciatori con caratteristiche funzionali al suo modo di giocare.

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 25: Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, festeggia mentre la sua squadra passa in vantaggio 1-0 durante la partita di Premier League tra Manchester United e Brighton & Hove Albion a Old Trafford il 25 ottobre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Il primissimo colpo dell'era Amorim al Milan è stato Gonçalo Ramos. Per l'ex attaccante del PSG, i rossoneri hanno sborsato 74 milioni più bonus, che ne ha fatto l'acquisto più costoso della storia del diavolo. Ma l'intenzione del Milan non è quella di fermarsi. Infatti, diverse voci danno per molto vicino l'arrivo di Mario Gila dalla Lazio per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. L'accordo col difensore centrale spagnolo è già stato trovato, a circa 4 milioni e mezzo l'anno. Due operazioni, una ormai ufficiale e l'altra in dirittura d'arrivo, che rendono il Milan la società italiana più "spendacciona" ma, allo stesso tempo, la più rinforzata dopo la scorsa annata di Serie A.

🔴⚫️🇵🇹 Lo sbarco di Ruben #Amorim a Linate. Comincia oggi l'avventura del portoghese, nuovo allenatore del #Milan pic.twitter.com/tcJQvAxPjq — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) July 6, 2026

Le prime parole da allenatore del Milan

è atterrato quest'oggi a Milano per iniziare la sua avventura col club sette volte campione d'Europa. Ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti a Linate, esibendosi anche con l'italiano: "... E invece eccomi qua:". Alla domanda se ha scelto ilper vincere ha risposto: "Ovvio. Non sono ingenuo, so che abbiamo tantissimo da fare. Ma se sei l'allenatore del Milan non puoi non giocare per vincere". Il portoghese sta raggiungendo in questi minuti Casa Milan per visitare la sede e il museo del club e, se i tempi lo permetteranno, visiterà anche San Siro. Per domani, invece, è previsto il primo contatto con Milanello. La nuova era deltargataha inizio.