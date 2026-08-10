Il 24 settembre Igor Protti avrebbe festeggiato il compleanno, per la precisione avrebbe compiuto 59 anni. E quel giorno, a Livorno, sarà interamente dedicato al bomber di Bari, Livorno e Messina con una partita del cuore in suo onore.

⚽ Una partita del cuore nel ricordo di Igor #Protti: Livorno e Bari omaggiano lo Zar. Appuntamento il 24 settembrehttps://t.co/GRbw06RcYW — QuintoPotere (@QuintoPotereV) August 10, 2026

Una partita amichevole in onore di Igor Protti

Avrebbe compiuto 59 anni il 24 settembre Igor. Ma il destino, e un bruttissimo, lo hanno strappato troppo presto all'affetto della sua famiglia e dei tanti tifosi e appassionati che ancora ricordano i suoi gol. Così quel giorno di settembre sarà interamente dedicato al ricordo dell'ex centravanti. Ed in suo onore lo stadio Armando Picchi ospiterà una. Protti, infatti, ha giocato diversi anni e segnato la maggior parte dei gol della sua carriera con la maglia amaranto e quella della formazione pugliese.

BARI, ITALIA - 26 MAGGIO: Igor Protti partecipa all'evento della Federcalcio italiana contro il razzismo 'Razzisti? Una brutta razza' il 26 maggio 2015 a Bari, Italia. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Scenderanno in campo, da una parte le vecchie glorie del Livorno, e dall'altra la Asd Bari 93, realtà non profit che riunisce ex calciatori biancorossi, compagni di squadra di Igor Protti. Ci saranno tanti nomi, anche molto famosi, che hanno fatto la storia del calcio italiano, in provincia e con le grandi squadre, tra gli anni Novanta e Duemila. Con la maglia Amaranto scenderanno in campo i fratelli Lucarelli, l'ex Juventus Chiellini, Galante Amelia, Ruotolo, Diamanti, solo per citarne alcuni. Con le maglie della squadra pugliese, invece, rivedremo Materazzi, Tovalieri, Alessio, Fontana, Amoruso, Ventola, Bigica e Barone.

Ma la partita non sarà la sola iniziativa in ricordo dell'ex attaccante di origini riminesi. Prima del calcio d'inizio, infatti, il sindaco del capoluogo pugliese, Vito Leccese, prenderà parte ad una cerimonia con la quale sarà inaugurato un 'Largo Igor Protti, nell'area antistante alo stadio della città toscana. Si tratta di una iniziativa voluta dal primo cittadino di Livorno, Luca Salvetti, per omaggiare l'ex attaccante che rimarrà per sempre nella memoria dei tifosi delle due squadre.