Una carriera costruita al fianco di grandi allenatori, da Marco Giampaolo ai tempi della Sampdoria fino a José Mourinho. Proprio con il tecnico portoghese, Salvatore Foti ha vissuto anni importanti prima alla Roma e poi al Fenerbahce, prendendo parte anche alle esperienze europee dello Special One.

Foti in estate ha scelto di ripartire dalla Sicilia, accettando la panchina dell’Acireale in Eccellenza. Una nuova sfida, lontana dai palcoscenici della Serie A e del calcio europeo, per iniziare la sua esperienza da primo allenatore, ma dopo le prime giornate di campionato è arrivata una pesante squalifica che rischia di condizionare già da subito il prosieguo della sua stagione.

Squalifica per Foti, Cosa è successo durante la partita

Il precedente alla Sampdoria

dell’allenatore è arrivata in seguito a quanto accaduto nei minuti finali della sfida dell’Acireale contro il, vinta 2-1 dai granata lo scorso, in cui Foti avrebbe avuto un acceso diverbio con l’arbitro, rivolgendogli, secondo il referto,. Da qui l’espulsione e il successivo provvedimento del, che ha disposto. Il club siciliano con ogni probabilità presenterà ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo, provando a ridimensionare la sanzione inflitta al proprio allenatore.

Quello dell’Acireale non rappresenta però il primo episodio disciplinare che ha coinvolto l’allenatore. Già nella passata stagione infatti, durante la sua esperienza alla Sampdoria, Foti era stato infatti protagonista di una vicenda che gli era costata un’altra lunga squalifica: pur essendo tesserato come allenatore in seconda, aveva svolto di fatto le funzioni di primo tecnico senza essere in possesso dell’abilitazione UEFA Pro necessaria per ricoprire quel ruolo. Una situazione che aveva portato a una squalifica di dieci giornate, successivamente confermata anche dalla Corte Federale d’Appello.

ROME, ITALY - OCTOBER 05: AS Roma coach Salvatore Foti during the UEFA Europa League 2023/24 match between AS Roma v Servette FC at Stadio Olimpico on October 05, 2023 in Rome, Italy. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Ora Foti dovrà quindi attendere di conoscere l’esito dell’eventuale ricorso per poter iniziare a vivere la sua nuova esperienza da primo allenatore senza nuovi contrattempi.