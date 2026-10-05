Una brutta storia ma che si tinge ancora di speranza
Funerali Baresi, migliaia di tifosi del Milan accolgono l'arrivo del feretro
Una brutta storia ma che ha un finale ricco di speranza, con la voglia di lasciarsi alle spalle superficialità e cattiveria e voltare pagina. L'autore del murale dedicato a Franco Baresi esposto davanti all'ingresso di Casa Milan a Milano ha deciso di ridisegnarlo il prossimo sabato 10 ottobre, dopo che alcuni vandali lo avevano imbrattato, coperto e rovinato. L'allarme era scattato dopo segnalazione del consigliere comunale Alessandro Giungi, allertando anche l'autore dell'opera, Lucas - Street Art & Paste-Up. Lo stesso, in un video, ha spiegato i motivi della sua decisione. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>
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