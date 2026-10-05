Una brutta storia ma che ha un finale ricco di speranza, con la voglia di lasciarsi alle spalle superficialità e cattiveria e voltare pagina. L'autore del murale dedicato a Franco Baresi esposto davanti all'ingresso di Casa Milan a Milano ha deciso di ridisegnarlo il prossimo sabato 10 ottobre, dopo che alcuni vandali lo avevano imbrattato, coperto e rovinato. L'allarme era scattato dopo segnalazione del consigliere comunale Alessandro Giungi, allertando anche l'autore dell'opera, Lucas - Street Art & Paste-Up. Lo stesso, in un video, ha spiegato i motivi della sua decisione. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>