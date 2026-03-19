Milan, Badelj sulla suggestione Retegui: “Sarebbe perfetto in rossonero”

Il forte calciatore al momento sta giocando con la maglia dell'Al-Qadisiya ma con il sogno di tornare ad essere protagonista ancora in serie A: a parlare dell'intreccio di mercato è il suo ex capitano al Genoa.

La serie A entra nel clue con il rush finale della stagione, con le varie squadre che si stanno dando battaglia per raggiungere i propri obiettivi. Tra queste figura anche il Milan, invischiato nella lotta per un posto Champions ma cullando ancora velleità tricolore, nonostante un rendimento piuttosto altalenante. Intanto però, il club all'ombra della Madonnina sta giocando un'altra importante partita, cercando di anticipare le avversarie: quella del calciomercato. Tiene sempre banco la pazza suggestione Retegui per rinforzare l'attacco per la prossima stagione, con il forte calciatore che al momento sta giocando con la maglia dell'Al-Qadisiya ma con il sogno di tornare ad essere protagonista ancora in serie A. A commentare l'intreccio di mercato è Milan Badelj, suo ex compagno di squadra al Genoa, che ben lo conosce.<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>