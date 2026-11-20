Un allenatore fin troppo autorevole da apparire autoritario. Potrebbe riassumersi così il ritratto piuttosto cupo a firma di Strahinja Pavlovic nei confronti dell'ex allenatore del Milan Sergio Conceicao. Il portoghese, pur vincendo una Supercoppa Italiana al termine di una spettacolare rimonta in un derby contro l'Inter, non ha lasciato grandi ricordi a San Siro. A quanto sembra, però, non sarebbero solo i tifosi a non nutrire enormi simpatie per l'ex Lazio, anzi. Anche alcuni suoi ex calciatori appaiono più distesi dopo il suo addio. Dall'eliminazione di alimenti ricchi di calorie al tentativo di controllo dei giocatori, vediamo cos'è che ha reso Pavlovic non entusiasta di lavorare col Conceicao.

Pavlovic e la parentesi Conceicao: "Era un dittatore, ci spiava con i suoi assistenti!"

Pavlovic ha parlato dell'ex tecnico, oggi senza panchina, al podcast SS Calcio. Il serbo classe 2001 si è lanciato in affermazioni probabilmente fuori luogo, azzardando un improponibile paragone tra Sergio Conceicao e. Ecco le sue dichiarazioni, diventate presto virali: "Ci vietò la Nutella e non possiamo più mangiarla da quando lui è venuto qui. Resta un brav'uomo e a me piace, peròcome fosse Hitler".

ROMA, ITALIA - 18 MAGGIO: L'allenatore dell'AC Milan Sergio Conceicao reagisce durante la partita di Serie A tra Roma e Milan allo Stadio Olimpico il 18 maggio 2025 a Roma, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Ai calciatori, inoltre, Conceicao intimava di far indossare i parastinchi, anche durante gli allenamenti che si fossero svolti a temperature elevate. Poi, uno dei ricordi più insopportabili: "Alcuni calciatori si recarono a un concerto sino alle 23. Tramite assistenti, che fungevano da spie, lo venne a sapere. La partita seguente nessuno dei 5 o 6 responsabili poté giocare".

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Infine, l'ultimo tassello di un puzzle poco gratificante: "Quando dovette presentarsi da allenatore del Milan, giunse con un ritardo di 40 minuti. Lo aspettavamo tutti, tra staff e dirigenza. Rimase nel suo ufficio e, appositamente, non era uscito.".