Il Milan concede qualche giorno in più di riposo ai suoi nazionali francesi: Mike Maignan e Adrien Rabiot rientreranno a Milanello soltanto dopo Ferragosto. Il club rossonero ha infatti accordato ai due calciatori altri quattro giorni di ferie supplementari, consentendo loro di recuperare a pieno le energie fisiche e mentali in vista dell'inizio della nuova stagione.

I due pilastri della rosa di Rúben Amorim, reduci dalle fatiche estive e considerati elementi centrali del nuovo progetto tecnico e societario, si aggregheranno quindi al gruppo nella seconda metà di agosto. Una gestione mirata delle forze che permetterà al portiere e al centrocampista di svolgere un richiamo di preparazione dedicato per farsi trovare pronti ai primi impegni ufficiali. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>