La notizia della morte di Dino Sani ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio e il Milan ha voluto ricordare l'ex centrocampista brasiliano, scomparso all'età di 94 anni, con un messaggio carico di affetto pubblicato attraverso i propri canali ufficiali rivolto anche ai suoi familiari.

Nelle sue parole la società rossonera ha ripercorso gli anni trascorsi dal giocatore a Milano, soffermandosi sui successi conquistati, sul contributo offerto alla squadra e sul segno lasciato nella storia del club, rendendo omaggio a una carriera che ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia rossonera.

Il Milan saluta Sani: "Perdiamo un pezzo della nostra storia"

Nel messaggio diffuso attraverso i propri canali ufficiali, il Milan ha espresso tutto il proprio affetto nei confronti dell'ex centrocampista, ricordandone il contributo negli anni Sessanta e il ruolo ricoperto in un periodo ricco di successi per la società rossonera.

Queste le parole del club: "Il Milan perde un pezzo della sua storia. Dino Sani, protagonista degli anni '60 rossoneri: uno Scudetto, una Coppa dei Campioni, 78 partite e 20 gol con la nostra maglia. Dino Sani ha contribuito a cambiare un'intera epoca del Milan, lasciando un'impronta che il tempo non cancellerà".

29 giugno 1958: i giocatori del Brasile festeggiano correndo per lo stadio e sventolando la bandiera svedese, in segno di riconoscimento per il sostegno ricevuto dal pubblico, dopo aver vinto la finale della Coppa del Mondo FIFA contro la Svezia, disputata a Stoccolma. Il Brasile si è aggiudicato la partita e il trofeo con il punteggio di 5-2. Credito obbligatorio: Allsport/Hulton

La nota si chiude con un pensiero rivolto alla famiglia e ai suoi cari, accompagnato da un ringraziamento che riassume il sentimento della società e dei suoi tifosi: "Alla sua famiglia e ai suoi cari l'abbraccio commosso del popolo rossonero. Ciao Dino, e grazie per aver fatto grande il Milan".

Il Milan perde un pezzo della sua storia. Dino Sani, protagonista degli anni '60 rossoneri: uno Scudetto, una Coppa dei Campioni, 78 partite e 20 gol con la nostra maglia. Dino Sani ha contribuito a cambiare un'intera epoca del Milan, lasciando un'impronta che il tempo non… pic.twitter.com/N67i06Xq9p — AC Milan (@acmilan) November 16, 2026

Con questo messaggio, il club ha voluto ribadire il legame con uno dei protagonisti della propria storia, affidando alle parole del saluto il ricordo di un calciatore che ha contribuito a portare il Milan ai vertici del calcio europeo e che sarà sempre ricordato con affetto dal popolo rossonero.