Milan, la verità di Gimenez sull’operazione: “Il dolore era sempre più forte”

Quando si è un campione e si gioca per un grande club, a volte è necessario intraprendere scelte difficili e al contempo anche coraggiose. Ben lo sa Santiago Gimenez del Milan che, dopo un momento di grande sofferenza per i continui problemi alla caviglia, ha deciso per l'operazione, con un lungo stop dal rettangolo verde di gioco. Il calvario non è stato dei più semplici, provando tutti i rimedi per stare meglio: riposo, farmaci, antidolorifici, terapie: ma andava sempre peggio. Poi il supporto del club rossonero e della famiglia, che lo hanno aiutato a intraprendere la giusta decisione: sottoporsi all'operazione chirurgica. Raccontandosi a TUDN con il periodo in salita ormai alle spalle, il giocatore ha svelato dei retroscena degli scorsi mesi, mettendo il Mondiale nel mirino, tra nuovi stimoli per tornare più forte di prima. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>