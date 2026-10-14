Da diversi mesi, la storia tra il Milan e Fikayo Tomori ha subito diversi cambiamenti. Infatti, fino a qualche tempo fa l'inglese era titolare della formazione rossonera che aveva come allenatore Massimiliano Allegri. Tuttavia, a causa della deludente scorsa stagione e l'arrivo di Ruben Amorim al posto del livornese, la situazione riguardante l'ex Chelsea è cambiata. Con il portoghese, il classe 1997 non solo ha perso il posto da titolare, ma anche quello in rosa. In aggiunta, il Milan l'ha inserito nella lista dei calciatori da cedere. A fine mercato, però, nessun club ha acquistato Tomori che, di consegueza, è stato reintegrato in rosa. Fino ad ora, Amorim non l'ha ancora utilizzato ma sembra che l'esordio stagionale del difensore centrale inglese si stia avvicinando.

Tomori titolare nella partita tra Salisburgo e Milan

Negli ultimi minuti, il giornalista della Gazzetta dello Sportha riportato che Tomori sta per giocare la sua prima partita ufficiale dell'annata. Infatti, Ruben Amorim lo vuole schierare dal primo minuto della sfida di domani contro il, valevole per la seconda giornata della league phase di. Presso la Red Bull Arena, quindi, l'inglese farà il suodopo aver vissuto un'estate praticamente con le valigie pronte. Infatti, l'inglese sembrava destinato alla partenza dato che Amorim lo considerava fuori dal suo progetto tecnico. Per questa scelta dell'allenatore, il difensore ha iniziato ad allenarsi da solo in attesa di un'offerta di mercato.

Salisburgo, Austria - 14 ottobre 2026: Fikayo Tomori del Milan scende dall'aereo dopo il viaggio del Milan a Salisburgo il giorno prima della partita di Europa League 2026/27 all'Aeroporto di Salisburgo. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Nell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, il Fulham ha provato a riportare in Inghilterra ed a Londra il classe 1997. Tuttavia, a causa del poco tempo a disposizione, il trasferimento non è divenuto realtà. Data la mancata partenza, Amorim ha deciso di reintegrare l'ex Chelsea in rosa. Con il match delle ore 18:45 di domani, quindi, Tomori avrà un'occasione importante per mettersi in mostra e provare a recuperare il posto da titolare. Il suo contratto coi rossoneri scadrà a fine giugno del 2027 ed il Milan, per non perderlo a zero, deve sperare che durante la finestra di mercato invernale arrivi un'offerta.