È morto all'età di 98 anni Luciano Tessari, una figura che ha attraversato alcune delle pagine più importanti del calcio italiano del dopoguerra. Ex portiere, allenatore e uomo di fiducia di Nils Liedholm, Tessari ha costruito una carriera lunga e particolare, vissuta soprattutto dietro le quinte ma sempre a stretto contatto con grandi protagonisti del nostro calcio. La sua storia è legata in modo particolare alla Roma, prima come giocatore e poi come tecnico e collaboratore, fino al ruolo di vice di Liedholm nella squadra che nel 1983 conquistò il secondo Scudetto della storia giallorossa. Un percorso che lo ha portato anche al Milan e che lo ha reso una presenza importante nella carriera del "Barone". Tessari si è spento il 10 novembre, lasciando un ricordo profondo nel mondo del calcio italiano.

Dai pali della Roma alla panchina

Luciano Tessari era nato a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, il 29 settembre 1928. Dopo gli inizi con il Verona, arrivò alla Roma nel 1950. La sua esperienza in giallorosso fu divisa in tre periodi, intervallati dalle parentesi con, prima di concludersi definitivamente nel 1958.

Dopo aver appeso i guanti al chiodo, Tessari rimase nel mondo del calcio e tornò a lavorare proprio con la Roma. Si dedicò soprattutto alla formazione dei giovani e arrivò anche alla guida della prima squadra nel 1971, raccogliendo l'eredità di Helenio Herrera. La sua carriera lo portò successivamente al Milan, dove iniziò il rapporto professionale con Nils Liedholm. Quando il tecnico svedese tornò sulla panchina della Roma nel 1979, volle Tessari al suo fianco. Fu l'inizio di una collaborazione destinata a diventare una delle più importanti della sua carriera.

Alcuni cimeli dell'anno dello Scudetto durante le celebrazioni per i 40 anni dalla vittoria della Roma in Serie A nel 1983, il 6 maggio 2023 a Roma. (Foto: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il sodalizio con Liedholm e lo Scudetto del 1983

Tessari fu il vice di Liedholm nella Roma che conquistò lo Scudetto nella stagione 1982-83. Accanto al "Barone" lavorò con una squadra che aveva tra i suoi protagonisti campioni come. Quel gruppo avrebbe conquistato anche

Il rapporto con Bruno Conti era speciale. Tessari aveva infatti seguito il futuro campione del mondo anche durante gli anni della formazione e rimase una figura importante nel suo percorso calcistico. Dopo la notizia della scomparsa, Conti lo ha ricordato pubblicamente, ringraziandolo per i consigli ricevuti e per tutto ciò che gli aveva insegnato.

Anche il Milan ha voluto ricordare Tessari, sottolineandone la lunga attività con le giovanili e con i portieri della prima squadra, sempre al fianco di Liedholm. Un percorso che testimonia quanto fosse considerato all'interno degli ambienti calcistici nei quali aveva lavorato.

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Con la morte di Luciano Tessari scompare dunquedi una stagione irripetibile del calcio italiano. Non una figura sempre sotto i riflettori, ma un uomo che per decenni ha lavorato accanto a tecnici, giocatori e società di primo piano, contribuendo dall'interno alla costruzione di alcune delle squadre più importanti della sua epoca.